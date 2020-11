Google Home Max nabídne kvalitní zvuk i při vysoké hlasitosti [test]

Chytrý reproduktor Google Home Max není úplnou novinkou a prodává se již několik let. Stále by ale měl v rámci řady zastávat pozici toho nejlepšího, co Google nabízí. Potěší hlavně kvalitním zvukem i při vyšších hlasitostech.

Za zapůjčení na test děkujeme internetovému obchodu CZC.cz

Nejrůznější chytré reproduktory pro domácnost dávají většinou přednost funkcím a nízké ceně, oproti kvalitnímu zvuku a provedení. Díky tomu se ty nejlevnější prodávají i za 800 korun. Google Home Max ale stojí přesně na opačné straně tohoto spektra, po boku třeba s HomePodem. Běžná cenovka se totiž u nás pohybuje okolo 10 000 korun.



Google Home Max je pořádný cvalík, používat jej můžete ale i v režimu na výšku.

Cenový rozdíl oproti jiným je tak značný a Google slibuje opravdu kvalitní stereo zvuk. Uvnitř zařízení tak najdete čtyři reproduktory, dva woofery pro basy a nižší frekvence, dva tweetery pro výšky. Ty jsou překryté látkou typickou pro všechna zařízení Google Home. K dispozici je přitom ve dvou barvách – v námi testované šedé a téměř černé.



Takto vypadají vnitřnosti reproduktoru

Co se týče dalších částí – po stranách a nahoře se nachází řada šesti mikrofonů, které slouží nejen k rozpoznání příkazu Hey a Okay Google, ale i okolí. Díky tomu by tak Max měl být schopný upravit zvuk pro vyrovnaný zvuk. Po horní straně se nachází dotyková plocha, o její přítomnosti se ale dozvíte jen díky nálepce. Po přejetí prstem je možné snadno a lehce měnit hlasitost. Poklepnutím uprostřed dojde k pozastavení/pokračování přehrávání.

Vzduchem i dráty

Ze zadní strany najdete již klasický vypínač mikrofonu pro případy, kdy nechcete, aby Max poslouchal. Pro kontrolu vám vypnutí potvrdí hlasem i zčervenáním čtyř ikon, které se nachází zepředu pod látkou. Společně s ním najdete vzadu i zdířku pro napájení, připojená audio vstupu skrze 3,5 mm jack a USB-C. Co se týče bezdrátové konektivity, nechybí Wi-Fi s podporou 802.11b/g/n/ac (2,4 i 5 Ghz) a Bluetooth 4.2.