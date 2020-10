Google Home a Asistent mají plnou podporu YouTube Music a castovat můžete i vlastní hudbu

Konec starého Google Play Music se blíží a nástupnická služba YouTube Music stále neumí některé funkce svého předchůdce. Nyní ale dohání jeden z největších nedostatků – nemožnost pouštět hudbu skrze Asistenta na chytrých reproduktorech a displejích.

Předplatné YouTube Music je v Česku již více jak rok, v zahraničí déle. Doposud ale trvalo poměrně zvláštní omezení. Hudbu totiž nešlo pouštět na chytrých reproduktorech Google Home pouhým hlasovým příkazem – přehrávání fungovalo pouze na verzi s displejem, nebo se hudba pustila na dostupném televizoru s Chromecastem. Celé YouTube Music se tak chovalo jako klasické YouTube, neumožňující přehrávání bez displeje a na pozadí, byť předplatné tyto funkce umožňuje. Obejít to šlo pouze za využití technologie Cast z telefonu.



Nastavení zůstalo nezměněné, Asistent si ale nově poradí i s YouTube Music.

V posledních dnech ale Google pozvolna tuto restrikci uvolňuje a pokud používáte hudební předplatné od Googlu, můžete si hudbu přehrávat kdekoliv. Navíc se Asistent naučil spouštět i vlastní playlisty a rádia. Tedy to, co například se Spotify umí již dávno.

Změna přitom přichází téměř za pět minut dvanáct – v říjnu totiž dojde k postupnému vypínání právě starého Play Music, které sice nemá všechny funkce YouTube Music týkající se videa, stále ale nebyly předělány všechny drobnosti a integrace.

Co YouTube Music oproti předchůdci chybí, je například možnost castování. Tedy, z mobilního telefonu je možné odeslat obsah na Chromecast či podporovaný televizor, z webové verze na počítačích ale nikoliv. Stejně tak jako doposud nešlo odesílat vlastní nahranou hudbu, což se naštěstí mění. Doufejme tak, že Google všechny tyto drobnosti ještě na poslední chvíli doladí, jinak by to pro mnoho uživatelů mohl být velmi bolestivý přechod.