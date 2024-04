Google před 20 lety spustil Gmail. Šlo o takovou revoluci, že to lidé považovali za aprílový vtip

Google začal pravidelně aprílové fórky dělat od roku 2000, a tak když 1. dubna 2004 oznamoval spuštění Gmailu, vypadalo to jako další vtip. Webová aplikace s pokročilými funkcemi, 1GB schránka a navíc betaverze jen na pozvánky, aby si tu revoluci nemohl vyzkoušet každý… To byly jasné signály, že si firma z lidí opět střílí. Jenže Gmail opravdu existoval a dnes je s téměž dvěma miliardami uživatelů největší e-mailovou službou světa.

První Web 2.0

Gigabajtová kapacita byla tenkrát něco nemyslitelného. Dominantní Yahoo Mail měl od svého spuštění v roce 1997 jen 4MB schránku. Microsoft v Hotmailu nabízel dokonce jen 2 MB. Oba hlavní rivalové Googlu krátce po oznámení Gmailu masivně navyšovali. Yahoo na 100 MB, Hotmail na 250 MB.

Český Seznam byl mnohem progresivnější. V té době sice nabízel základní kapacitu 10 MB, ale po registraci v ceně jedné SMS schránku zvětšil na 250 MB. Po nástupu Gmailu pak za několik měsíců srovnal krok a onen bonus rozšířil také na 1 GB.

Gmail v roce 2004

Gmail zpopularizoval i technologii Ajax. Zkratka do té doby spojovaná především s amsterdamským fotbalovým klubem přinesla do webdesignu asynchronní zpracování kódu, díky čemuž se webové stránky nemusely i při drobných změnách znovunačítat kompletně celé, ale jen jejich části. Gmail (a později mapy) se díky tomu přiblížil desktopovým programům, protože fungoval dynamicky a rychleji než konkurenční služby.

Funkce, které jinde chyběly

Ohromná kapacita znamenala, že uživatelé už nemuseli schránku promazávat nebo zprávy ukládat do e-mailových klientů. Pro Google to ale znamenalo i výzvu, jak organizovat příchozí poštu, která se časem může hromadit a čítat třeba tisíce zpráv. Šel na to několika způsoby, které jinde nebyly k vidění nebo ta řešení nebyla moc dobrá.

Zavedl funkci pro archivaci zpráv. E-maily se nesmažou, jen se odsunou z příchozí pošty, aby nepřekážely.

Gmail přinesl štítky místo obvyklých složek. Výhoda byla taková, že jeden e-mail mohl mít více štítků.

Nad štítky a archivací stal propracovaný systém filtrů, aby uživatelé mohli automatizovat, co se s poštou bude dít.

Gmail měl od začátku velmi dobrý vyhledávač.

Na web přinesl do té doby téměř nevídané klávesové zkratky.

Zprávy se stejným předmětem se mohly řadit do konverzací, takže v příchozí poště bylo vidět jedno spojité vlákno s více e-maily.

A tím, že byl Gmail od začátku jen na pozvánky, Google zabil dvě mouchy jednou ranou. Mohl lépe škálovat serverovou kapacitu, protože se mu tam najednou nenahnal celý svět. Z Gmailu zároveň udělal něco exkluzivního, co lidé chtěli, protože to byla vzácnost. Až o tři roky později se Gmail otevřel všem uživatelům.

Dnes už funkce zavedené Gmailem nikoho neohromí, protože se jimi inspirovali i ostatní. Tehdy to byla opravdové revoluce. Na Živě jsme pozvánku získali pár týdnů po spuštění služby, takže si můžete přečíst autentický dobový pohled v článku Vyzkoušeli jsme Googlův gigabyjtový Gmail.