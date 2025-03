Google minulý týden zveřejnil svoji novou AI, která umí sama vytvářet obrázky a transformovat ty stávající. Nepoužívá k tomu přitom nějaký další AI model jako ChatGPT (obrázkový generátor DALL-E), nebo Grok (generátor Flux), ale umí to sama o sobě.

Novinka je k dispozici v aplikaci AI Studio, postup jsme vám ukázali v článku výše – a sociální sítě se hned první den zaplnily stovkami blbin všeho druhu.

Gemini dokáže z fotek odstranit vodotisk

Komunita samozřejmě hledá technické limity, takže bylo jen otázkou času, něž někoho napadne, že by se to dalo celé zneužit třeba k… Třeba k retušování vodoznaků na fotografiích ze Shutterstocku a dalších katalogů, viz Reddit.



Gemini 2.0 Flash Experimental odstranil vodoznak na fotografii

Jednoduše řečeno, pokud mohu Gemini přikázat: „Hele, robote, tady máš fotografii naší grafičky Evy a udělej z ní blond,“ načež servery Googlu skutečně vyplivnou sněhobílou kolegyni, proč by nemohl porozumět i povelu: „Fotografii překrývají vodoznaky. Odstraň je.“



Vstupní fotografie s vodoznakem fiktivního fotografa Rudolfa Čmeláka

Majitelé práv se (asi?) ještě bát nemusejí

Na výsledek se podívejte sami. Gemini si sice s kontroverzním úkolem alespoň v principu a v akademické rovině poradilo na jedničku, velké fotobanky a profesionální fotografové včetně našeho fiktivního Rudolfa Čmeláka z ukázky se ale zatím nemusejí ničeho obávat.

I když totiž vodotisk ze záběru skutečně zmizel, vygenerovaný obrázek má samozřejmě nízké rozlišení a při přiblížení v měřítku 1:1 i výrazně zhoršenou kvalitu.



Fotografie po zpracování v AI Gemini od Googlu. Ten sice také přidal vodoznak ve formě modré hvězdičky vlevo dole, tu už ale snadno odstraníme razítkem v libovolném editoru

Na fotografii z České Kanady se to ke všemu ještě opravdu povedlo. To rozhodně není pravidlo. V jiných situacích může Gemini sklouznout k omalovánkám a i když odstraní vodotisk, výstup bude natolik rozbitý, že to nebude mít žádný praktický význam.

Na stranu druhou, jestli bude pokračovat vývoj stejným tempem jako doposud a firmy nezavedou nějaké výraznější ochranné mechanizmy, nejspíše bude jen otázkou času, než nějaké další Gemini vyplivne rovnou 4MP záběr, který nerozpoznáte od originálu.