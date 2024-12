Google Gemini Advanced nyní za vás napíše vyzdrojované analýzy. Základ pro semestrálku dostanete za pár minut

Do Google Gemini Advanced nyní v anglické verzi přibyla velmi užitečná aplikace Gemini 1.5 Pro with Deep Research. Není to vylepšený jazykový model, není to ani ekvivalent ChatGPT o1 s pokročilou argumentací, je to spíš nové rozhraní pro vytváření webových rešerší, které se následně vygenerují v podobě vyzdrojovaného souvislého formátovaného textu, který rovnou můžete otevřít v Google Docs.

Najdete jej jen v anglické verzi Gemini v prohlížeči na počítači. Musíte si tedy případně svůj Google účet přepnout do angličtiny, aby vám naskočilo anglické rozhraní Gemini. Potom si už z různých modelů můžete vybrat 1.5 Pro with Deep Research, který následně po zadání vašeho dotazu změní uživatelské rozhraní a ukáže hlavní sílu nové funkce:

Gemini navrhne následující kroky, které podle něj povedou k cíli. Můžete případně jeho plán upravit a doladit požadované cíle výzkumu.

Po spuštění výzkumu si už můžete na pár minut hodit nohy na stůl nebo uvařit čaj. Zatímco se vám budou louhovat čajové lístky, Gemini projde desítky internetových zdrojů, vysaje z nich informace a vše poskládá do uceleného vyzdrojovaného strukturovaného textu.

Vygenerovaný text je v angličtině, ale samozřejmě můžete rovnou Gemini poprosit, aby vám jej celý přeložil do češtiny. Jen se tedy pak ztratí pečlivě vložené odkazy na původní zdroje.

Vygenerovaný text si pak můžete otevřít v Google Docs pro další zpracování. Například report ze zde vložených screenshotů si můžete přečíst na mém Google Docs: Influencer Marketing Strategy Trends. Gemini ho generoval odhadem pět minut.

Výsledek Deep research tak připomíná semestrálku na vybrané téma, jejíž tvorba vás má naučit pracovat se zdroji a syntetizovat závěry. Odevzdáním dokumentu z Deep research sice splníte zadání, ale reálně se nenaučíte pracovat se zdroji, ověřovat jejich věrohodnost, řešit rozpory v udávaných faktech a reálně zlepšovat své schopnosti pro život v informační společnosti.

Bezesporu vám ale Deep research pomůže proniknout do témat, kde zatím ani nevíte, co vlastně nevíte. Neznáte zdroje, ze kterých byste mohli čerpat, a potřebujete zpracovat i aktuální informace z čerstvého webu, ne jen nějaké encyklopedické znalosti.

Deep Research tedy spadá do podobné kategorie jako NotebookLM od Googlu. Do NotebookLM vy sami nahráváte studijní zdroje, Deep Research si ty zdroje dokáže vysát z internetu sám. Ale zatímco NotebookLM můžete používat zdarma, Deep Research je zatím jen součástí placené verze Gemini Advanced a zatím podporuje jen angličtinu pro dotazy, zdroje a generování reportů.