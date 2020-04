Google Fit vypadá jinak. Zaměří se teď hlavně na počet kroků

Sportovní aplikace Google Fit dostal další změnu designu. Aplikace už v minulosti prošla několika významnými proměnami, tentokrát se více zaměřuje na počet ušlých kroků a srdeční aktivitu. Změna se týká aplikací pro Android, Wear OS a iOS.

Společně s předchozím redesignem služby Google Fit zahodil Google webovou verzi a detailní statistiky a zavedl dvě nové metriky – minuty pohybu a kardio body. Do pozadí se tak dostala ušlá vzdálenost i třeba počet kroků. To se ale nyní mění s příchodem nové verze, která dává do popředí právě první zmíněné, a to počet kroků.



Původní a nová verze aplikace. Ta zahazuje Minuty pohybu a dává do popředí kroky.

Na první pohled tak bude jasnější, kolik aktivity jste za den vykonali namísto zobrazování vágních minut pohybu. Zároveň se na úvodní obrazovce bude zobrazovat ušlá vzdálenost za den či různé užitečné tipy. Bohužel to ale vypadá, že Google stále neplánuje webovou verzi služby či její větší rozšíření.

Novinka se týká aplikací pro Android, iOS i Wear OS a dostupná bude v průběhu tohoto týdne.

