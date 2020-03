Google, Facebook a Tesla podle bizarní žaloby způsobují genocidu lidstva. Autor chce odškodné 2,3 bilionů dolarů

Tu a tam internetem prolétne zprávička o nějakém tom bizarním soudním sporu, na jehož počátku zpravidla stojí některý z mnoha patentových trollů. Případ z loňského prosince, který se v těchto dnech rozšířil sociálními sítěmi, ale všechny hravě překonává.

Jistý Cyrrus A. Parsa, zakladatel a výkonný ředitel The AI Organization, se totiž na sklonku roku rozhodl, že podá u jednoho z okresních kalifornských soudů velmi košatou žalobu na Google, jeho zakladatele, Marka Zuckerberga, Elona Muska, Teslu a další.

Řízená genocida pomocí technologií

Parsa je na několika desítkách stran (PDF) viní z toho, že zneužívají svoje umělé inteligence, 5G, virtuální a rozšířenou realitu, biotechnologie, kvantové počítače a vše ostatní k tomu, aby ve spolupráci s Čínou spustili řízenou genocidu lidstva a nastolili nový světový řád.

Sám Parsa v žalobě nastiňuje, že zastupuje všechny oběti sexuálního zneužívání, podvodů, koncentračních táborů, oběti obchodování s lidskými orgány a v neposlední řadě také křesťany, Tiběťany, Ujgury a právníky.

Když se začtete do dalších údajných provinění nadnárodních kybernetických korporací, na 29. straně se konečně dozvíte, co Cyrrus Parsa požaduje: 2,3 bilionů dolarů!

To po přepočtu činí zhruba 57 bilionů korun. Jen pro srovnání, výdaje českého státního rozpočtu za loňský rok činily 1,5 bilionů korun. Odškodné by tedy státní správě bez započtení inflace vystačilo zhruba na 38 let provozu.

Nevíme, jak to nakonec celé dopadne, ale troufáme si odhadnout, že Cyrrus A. Parsa soud nepřesvědčí.