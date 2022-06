Google Duo skončí, nahradí jej Meet. Mapujeme komplikovanou historii googlovských komunikátorů

Stručná zpráva: Google přesune funkce ze služby Meet do aplikace Duo a Meet zruší. Následně Duo přejmenuje na Meet. Ano, je to zvláštní, ale na to vyznat se v komunikátorech Googlu zkrátka nikdy nestačila pouze jedna vysoká škola.

Všechno to začalo v roce 2005, kdy odstartoval Google Talk. Původní chatovací službu založenou na otevřeném protokolu XMPP nabízel pro mobily i počítače a integrovaná byla také ve webovém Gmailu. Vedle textových zpráv nabízela také možnost telefonování, v pozdějších letech se přidalo i video.

V červnu 2011 startuje sociální síť Google+ a jednou z jejích klíčových funkcí byly Hangouts primárně zaměřené na hlasové i video chatování, a Huddle (Pokec) pro textový chat. Obojí fungovalo pro jednotlivce i skupiny. Z Huddlu se o pár měsíců později stal Google+ Messenger a do určité míry byl kompatibilní s kontakty v Talku, který také stále fungoval.

Během května 2013 přichází nová aplikace Google Hangouts (už bez +), která veškerý chat, hlasové i video volání integruje do jedné aplikace a která má časem nahradit zvláštní funkce z Google+ i celý Talk. Konečně sjednocení, po kterém všichni volali.

Jenže v roce 2016 to v Mountain View zase začali komplikovat. Značku Hangouts zacílili především na firmy a pro ně vytvořili dvě aplikace Hangouts Chat (text) a Hangouts Meet (audio a video) a pro běžné uživatele pak aplikace Allo (text) a Duo (audio a video). Ty mimochodem vůbec poprvé nevyžadovaly googlovský účet, ale po vzoru různých whatsappů jim stačilo telefonní číslo.

V roce 2017 definitivně končí Google Talk a coby samostatná aplikace a součást Gmailu jej nahrazují Hangouts Classic (přejmenované původní Hangouts). Ty nadále fungovaly pro firemní i nefiremní uživatele.

O rok později končí Allo a Google začal chatování tlačit do aplikace Messages (Zprávy), která na mobilu slouží jako editor SMS a jeho nástupce RCS. Jeho sourozenec Duo funguje dál, tedy až do letošního roku, kdy se sloučí s Meetem.

Meet už mimochodem dávno nenese odkaz Hangouts, před dvěma lety se totiž z firemních komunikátorů staly Google Chat a Google Meet. A aby té bžundy nebylo málo, zpřístupnil je i nefiremním uživatelům s bezplatným Gmailem. Najít a pochopit historii i vazby všech těch kecálků by si žádalo nějaký diagram…

Co teď používat?

Píše se květen 2022, jaký je aktuální stav? Už neexistuje Google+, Google Talk ani Allo a firma se ještě zbavuje posledních zbytků Hangouts Classic, protože tato služba ještě na několika místech bůhvíproč funguje. Pro textovou komunikaci ve firmách i u běžných uživatelů teď slouží primárně Google Chat s tím, že vedle něj fungují i Messages (Zprávy). Až v nadcházejících měsících skončí Duo, Google pro audio a video telefonii bude mít vyhrazen pouze Meet, a to opět pro firemní i nefiremní uživatele.

Chat hodně stojí na skupinových textových konverzacích a místnostech a můžeme jej chápat jako firemní komunikátor Slack. Meet orientovaný na volání a video je zase alternativou pro Zoom nebo Microsoft Teams. A protože Chat i Meet vzešly z firemního prostředí, pro běžné jednoduché chatování tu jsou zmíněné Messages (Zprávy) postavené na SMS/RCS se všemi problémy s tím souvisejícími. Google se přitom hodně snaží, aby je lidé používali jako WhatsApp nebo Apple iMessages.

Začne v tom být trochu pořádek, ale Google jistě zase najde způsob, jak to nebohým uživatelům zkomplikovat. V článku jsem mimochodem schválně ignoroval různé slepé cesty či u nás nepodporované služby jako Google Voice nebo YouTube Messages, které fungovaly souběžně s jinými výše jmenovanými.