Google Drive se možná naučí šifrovat. Napovídá tomu kód mobilní aplikace

Loni na podzim Microsoft vylepšil svoje úložiště OneDrive o praktickou věc – trezor. Jedná se o speciální složku, která je oproti těm ostatním ještě více chráněná, kdykoliv ji totiž v aplikaci nebo na webu otevřete, požádá vás o dodatečné ověření identity.

Konkurenčnímu Googlu, který má svůj Disk, něco takového zatím chybí, možná se to ale změní. Hackeři z XDA totiž v kódech mobilní aplikace Disku vyčmuchali textové řetězce, které popisují funkci jakéhosi šifrování.

<string name="dialog_download_and_decrypt_button">Download and decrypt</string> <string name="dialog_download_and_decrypt_message">Download this file to view it</string> <string name="dialog_download_and_decrypt_title">"Can't open file"</string> <string name="dialog_editor_file_encrypted_message">"You'll be able to open encrypted files soon"</string> <string name="dialog_editor_file_encrypted_title">Upcoming feature</string> <string name="action_card_download_and_decrypt">Download and decrypt</string>

Textové řetězce se používají v grafickém rozhraní aplikace v nejrůznějších popiscích, na tlačítcích, v nabídkách a tak podobě. V tomto případě se jedná třeba o text „Download and decrypt“ nebo „You’ll be able to open encrypted files.“

Na trezor jako v případě OneDrive to sice nevypadá, mohlo by se ale jednat třeba o nějakou dodatečnou a volitelnou formu end-to-end šifrování, kdy soubor dešifrujete až na koncovém zařízení s klíčem.



Osobní trezor na OneDrive můžete použít pro uložení souborů, které by opravdu neměl nikdo vidět, i když někomu půjčíte svůj počítač, ve kterém jste ke službě trvale přihlášení.

Nutno však podotknout, že Google samotný zatím nic podobného neoznámil, a tak se může jednat jen o některý z mnoha funkčních A/B testů pro úzký vzorek publika. Dodatečné šifrování nebo trezor po vzoru OneDrve by ale Disku rozhodně slušel a dramaticky zvýšil zabezpečení populárního webového úložiště.