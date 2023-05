Google dorovnává skóre. Jeho chatbot Bard se otevírá všem, nabídne doplňky a bude chápat, co je na obrázku

Souboj o nejlepšího AI chatbota pokračuje! Před týdnem se novinkami chlubil Microsoft a dnes je řada na Googlu, který se vytasil s druhou generací velkého jazykového modelu PaLM 2 a vylepšeným AI chatbotem Bard.

Bard pro každého a bez pozvánek

Bard je tu s námi už několik měsíců, doposud byl ale oficiálně k dispozici jen pro Američany a Brity a ke všemu na pozvánky. Češi, Slováci a ostatní se k němu dostali leda tak skrze VPN a americkou IP adresu.



Google Bard se konečně otevírá zájemcům z celého světa včetně Česka

Teď se to konečně mění, Google ukončuje fázi uzavřené bety a Barda si bude moci nově vyzkoušet úplně každý z více než 180 zemí světa včetně těch v srdci Evropy.

Bolístkou nicméně i nadále zůstává nedostatečná lokalizace. Zatímco ChatGPT i nový Bing si s vámi popovídají v perfektní češtině, Bard doposud rozuměl jen angličtině. Pro českého uživatele se na tom po dnešním dnu prakticky nic nemění, což je velká škoda.

Barda pohání nový PaLM 2 Pokud jste měli v posledních týdnech přístup k Bardovi, už pravděpodobně běžel na nové AI od Googlu jménem PaLM 2, která postupně nahradila původní technologie LaMDA a PaLM 1. Měla by lépe chápat slovní zadání, generovat smysluplnější text a také programovat, což jsme si nedávno vyzkoušeli v duelu s GPT-4. Klíčovou vlastností je ale porozumění více jazykům včetně češtiny, byť tuto funkci bude Google vypouštět teprve postupně. Viz níže v článku. PaLM 2 se učil na multilingválních textech ve více než 100 jazycích . Google Bard proto už brzy porozumí 40 z nich , slibují autoři

. Google Bard proto už , slibují autoři PaLM 2 se učil na vědeckých pracích a matematických výrazech , takže by měl umět řešit nejrůznější výpočetní úlohy

, takže by měl umět řešit nejrůznější výpočetní úlohy PaLM 2 bude ve formě API i různě velkých modelů k dispozici i pro vývojáře, přičemž ten nejmenší z nich poběží dokonce i na Androidu bez potřeby internetu

PaLM 2 bude k dispozici i ve specializovaných verzích Med-PaLM 2 pro medicínu a Sec-PaLM pro kybernetickou bezpečnost

Bard brzy porozumí češtině

Primárním jazykem Barda je i nadále angličtina, nicméně se snad blýská na lepší časy. Druhá generace velkého jazykového modelu PaLM, který pohání chatbota Bard, už totiž velmi dobře rozumí zhruba čtyřiceti dalším. Včetně češtiny, samozřejmě.



Čeština na seznamu, skvělé

Google ale bude jejich podporu vypouštět postupně a k prvních šťastlivcům patří korejština a japonština. Češi a Slováci si budou muset na dialogy v rodné řeči ještě nějaký čas počkat. Google sice použil slovíčko soon, to je ale po zkušenostech z minulosti poměrně zrádné, takže nezbývá než doufat, že to bude co nejdříve.



Vedle angličtiny zatím nově jen korejština a japonština

Chatbot se naučí rozumět obrázkům

Stejně jako nový Bing i Bard nabídne vizuální odpovědi. Tady by snad konečně mohl mít oproti konkurenci zajímavou výhodu, Google totiž už dnes rozumí tomu, co je na obrázku. Známe to z jeho chytré galerie Photos, vyhledávače a na mobilech pak třeba z funkce Lens.

Ukázka: Textové odpovědi doplní obrázky

A právě technologii pohánějící Lens integruje Google i do Barda. Nejen tedy, že se budou obrázky objevovat ve výsledcích, ale budete je moci i nahrát do dialogu a pracovat s nimi.

Takže když Bardovi předložíte třeba fotografii vašich psů jako v ukázce níže a požádáte chatbota, aby ke snímku dopsal něco vtipného, mělo by to fungovat. Něco takového dnes nikdo pořádně neumí a otevírá to hromadu zajímavých scénářů. Google by tedy mohl být konečně první.

Ukázka: Bard píše vtipný text k fotografii pejsků

Představte si například, že Bardovi předložíte fotku matematické úlohy, nebo graf, kterému nerozumíte, načež robot pochopí kontext a vysvětlí, co se na obrázku vlastně děje.

Těžko říci, jestli opravdu dokáže až takto komplexní úlohy, byla by to ale nesporně jedna z možných killer fičur, které Bard v boji s konkurencí, jenž má v mnoha oblastech stále náskok, potřebuje jako sůl.



Porozumění obrázkům – zde ve speciální verzi Med-PaLM 2 pro medicínu

Ano, i Bard nabídne doplňky!

Každý AI chatbot je omezený ulitou, ve které přebývá, a tak bylo jen otázkou času, kdy se na scéně objeví doplňky. OpenAI je v uzavřené betaverzi pro ChatGPT představilo už v březnu, Microsoft o nich začal mluvit minulý týden, takže Google ani neměl na výběr.

Doplňky pro chatovací AI je prostě další must have a Bard nebude výjimkou. Nejprve se dočkáme pluginů pro napojení znalostní databáze Wolfram Alpha, cestovatelské služby Kayak, rezervace stolu v restauraci OpenTable (v Česku jen Praha) nebo třeba vzdělávacího projektu Khan Academy.

Ukázka: Propojení Barda s obrázkovým AI generátorem Firefly

Většinou se jedná o pilotní služby, kterými se chlubilo i OpenAI a Microsoft, nicméně to vypadá, že jednu libůstku bude mít Google exkluzivně. Napojení na obrázkový AI generátor Firefly od Adobe.

Mimochodem, tady jde krásně vidět, jak se nám začíná parcelovat trh. Zatímco Microsoft díky strategickému partnerství s OpenAI, do kterého lije miliony dolarů, používá obrázkový generátor DALL-E 2, Google se naopak více sblíží s Adobe.

Je trochu paradoxem doby, že ten zdaleka nejlepší obrázkový AI generátor – Midjourney – jde zatím sveřepě vlastní cestou a nadále je dostupný výhradně na Discordu.

Propojení se službami Googlu

S doplňky do jisté míry souvisí i propojení s dalšími službami Googlu. Typicky třeba s Gmailem. Takže když dáte povel, aby vám Bard napsal třeba návrh e-mailu pro nadřízeného, hotový text budete moci již brzy rovnou exportovat do webového pošťáka jako novou zprávu. Podobně by to mělo fungovat i s Docs na úložišti Drive.

Ukázka: Bard a export do Gmailu

Také v tomto případě je hezky vidět, jak nám AI postupně obaluje jednotlivé ekosystémy. Microsoft chrlí jednoho za druhým své specializované kopiloty (Edge Copilot, Security Copilot, Copilot pro Microsoft 365 aj.), no a Bard podobným způsobem pomalu obaluje zase svět Googlu.

Je snad trošku s podivem, že nezaznělo nic k integraci Barda přímo do Chromu. Třeba ve formě postranního panelu, jak to se svým Edge Copilotem udělal právě Microsoft.

Většina novinek se projeví v hroziontu následujících dnů až týdnů.