Google do roku 2029 postaví kvantový počítač. Bude řešit problémy, které jsou pro ty klasické příliš složité

Stejně jako další technologičtí titáni i Google dospěl k závěru, že klasické počítače nejsou schopné příliš efektivně řešit některé náročné úlohy. K dosažení cílů, jako jsou vývoj léků, hnojiv, která pomohou nakrmit svět bez zvyšování uhlíkových emisí, nebo konstrukce lepších baterií, jež odlehčí energetické síti, jsou zapotřebí složitější stroje, a právě zde přicházejí ke slovu kvantové počítače.

Minulý týden proto v rámci vývojářské konference Google I/O oznámil nový kampus kvantové umělé inteligence (Quantum AI campus) v kalifornské Santa Barbaře. Zde chce do deseti let vybudovat vlastní kvantový počítač. Nový kampus obsahuje kvantové datové centrum, laboratoře pro výzkum a vývoj hardwaru a vlastní zařízení na výrobu kvantových procesorů.

Kvantový počítač do osmi let

„Díky kvantovému počítači s opravou chyb budeme moci simulovat chování a interakci molekul, takže budeme schopni testovat a vynalézat nové chemické procesy a materiály dříve, než budeme investovat do nákladných reálných prototypů,“ řekl vedoucí inženýr oddělení kvantové umělé inteligence Erik Lucero.

Hlavní výhody kvantové technologie spočívají ve výpočetním výkonu, rozsahu a přesnosti, což vědcům umožní provádět složité výpočty neuvěřitelně rychle. Odborníci předpovídají, že kvantová výpočetní technika pomůže k průlomovým objevům v řadě odvětví, včetně zdravotnictví, ekonomiky, šifrování, umělé inteligence, udržitelnosti a energetiky.

Šéf Googlu Sundar Pichai při oznámení těchto plánů během své keynote uvedl, že je třeba snížit chybovost fyzických qubitů, poté spojit 1 000 z nich do jednoho logického qubitu a ten rozšířit na 1 000 logických qubitů. Dle deníku The Wall Street Journal hodlá Google v příštím desetiletí vynaložit na vývoj této technologie miliardy dolarů.

Podívejte se do nového kampusu

Google při této příležitosti spustil interaktivní webové stránky nového kampusu. Návštěvníci zde mohou absolvovat virtuální prohlídku. Na samostatné stránce pak popisuje, co se skrývá za hranicemi klasických počítačů na cestě za kvantovými technologiemi.

Google rozhodně není v závodech o představení kvantového počítače sám: IBM letos instaluje svůj první komerční kvantový počítač na Clevelandské klinice v rámci desetiletého partnerství, jehož cílem je podpořit objevy v lékařském a farmaceutickém průmyslu.

Soupeření přitom probíhá na několika frontách. Google tvrdí, že jeho kvantový počítač dokázal za 200 sekund provést výpočet, který by na tradičním superpočítači trval 10 000 let nebo déle. Konkurenti však tento pokrok zpochybňují – IBM tehdy tvrdilo, že místo 10 000 let by tradiční superpočítač mohl úlohu ve skutečnosti provést za 2,5 dne nebo méně.