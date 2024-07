Google díky umělé inteligenci potřebuje k předpovídání počasí méně výkonné počítače

Vědci z Googlu vytvořili model pro předpovídání počasí a klimatu, který kombinuje umělou inteligenci a fyzikální simulace. Tento model prý dokáže dosáhnout špičkových výsledků, přičemž vyžaduje výrazně nižší výpočetní výkon než srovnatelné meteorologické modely provozované na superpočítačích.

Současné předpovědi počasí jsou založené na matematických modelech, které běží na velmi výkonných superpočítačích. Tyto modely zjednodušeně řečeno deterministicky předpovídají, co se stane v budoucnosti. Od doby, kdy byly poprvé použity v 50. letech minulého století, jsou tyto modely stále podrobnější a vyžadují více výpočetního výkonu.

Google si pomáhá umělou inteligencí

Nový model od Googlu nazvaný NeuralGCM kombinuje umělou inteligenci s fyzikálními simulacemi. To znamená, že část složitých výpočtů přebírá AI, což snižuje nároky na výpočetní výkon a zároveň zvyšuje přesnost předpovědí. Tento přístup by mohl znamenat revoluci v předpovědích počasí a klimatu, protože může umožnit rychlejší a přesnější předpovědi s menšími náklady na výpočetní techniku.

Existuje několik projektů, které se snaží nahradit náročné výpočty méně náročnou umělou inteligencí. Zmínit můžeme například nástroj od DeepMind, který předpovídá lokální srážky v krátkých časových úsecích. Většina těchto modelů však funguje jako „černá skříňka“ – jejich vnitřní mechanismy jsou záhadou a neschopnost vysvětlit nebo replikovat jejich metody je z vědeckého hlediska problém.

Klimatologové také upozorňují, že pokud jsou tyto modely trénovány na historických datech, budou mít potíže s předpovídáním neobvyklých jevů, které se nyní vyskytují v důsledku klimatických změn. To znamená, že i když AI může být velmi užitečná, stále existují výzvy, které je třeba překonat, aby byla v dlouhodobém měřítku spolehlivá a přesná.

NeuralGCM našel rovnováhu

Dmitrij Kochkov z Google Research v Kalifornii vytvořil spolu se svým týmem model nazvaný NeuralGCM, který dokáže najít rovnováhu mezi oběma přístupy. Typické klimatické modely rozdělují povrch Země na mřížku buněk o velikosti až 100 kilometrů, neboť kvůli omezením výpočetního výkonu je nepraktické simulovat ve vyšším rozlišení.

Jevy jako oblačnost, turbulence vzduchu a konvekce uvnitř těchto buněk jsou vypočítávány pomocí algoritmů, které se neustále upravují, aby co možná nejlépe odpovídaly pozorovaným datům. Tento přístup, označovaný jako parametrizace, se snaží alespoň částečně zachytit malé jevy, které širší fyzikální model nedokáže podchytit.

NeuralGCM je natrénován tak, aby převzal tyto malé aproximace, díky čemuž je méně náročný na výpočetní výkon a zároveň je přesnější. Vědci ve své práci uvádějí, že model dokáže zpracovat 70 000 dní simulací za 24 hodin pomocí jediného čipu TPU (Tensor Processing Unit). Pro srovnání: konkurenční model nazvaný X-SHiELD potřebuje superpočítač s tisíci procesory na zpracování pouhých 19 dní simulací.

Zlatá střední cesta

Tim Palmer z Oxfordské univerzity říká, že tento výzkum je zajímavým pokusem najít střední cestu mezi čistou fyzikou a neprůhlednými AI aproximacemi. „Cítím se nepříjemně při představě, že zcela opustíme pohybové rovnice a přejdeme výhradně na nějaký systém umělé inteligence, o kterém i odborníci řeknou, že mu úplně nerozumí,” říká.

Hybridní přístup by mohl otevřít další debaty a výzkum, ale až čas ukáže, zda bude přijat. „Je to dobrý krok správným směrem a je to typ výzkumu, který bychom měli dělat. Je skvělé vidět všechny tyto alternativní metody,“ konstatuje Palmer.

Z výsledků studie, které byly publikovány 22. července v renomovaném odborném časopise Nature, vyplývá, že NeuralGCM generuje předpovědi s přesností srovnatelnou, a někdy dokonce lepší než nejlepší současné modely.

Zdroj: MIT Technology Review