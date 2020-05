Google dává podnikům moc nad Windows 10. Účtem G Suite se dá přihlásit do systému i spravovat aktualizace

Google umožňuje skrze firemní G Suite i správu firemních zařízení. Prozatím ale byla podpora omezená jen na telefony a Chrome, nově je ale možné ji rozšířit i na Windows. Do systému se tak můžete přihlásit Google účtem a firma může centrálně řídit distribuci aktualizací.

Správci firemních sítí tak nově mohou v rámci G Suite využít program Google Credential Provider for Windows, který umožňuje uživatelům přihlašovat se na počítače s Windows 10 za pomoci jednotného přihlášení – a to právě ke Google účtu. Utilita navíc vyřeší i následné přihlašování v aplikacích a službách Googlu.



To značně zjednodušuje práci s počítačem, kdy není nutné se neustále přihlašovat a řešit odděleně Windows a Google účet. Správci navíc mají možnost skrze administrátorskou konzoli ovládat i samotný systém. Mají k dispozici kontrolu aktualizací, správu firemních politik a mohou na dálku i počítač zablokovat, vymazat či nakonfigurovat.

Novinka je dostupná pro všechny organizace využívající verze G Suite Enterprise, G Suite Enterprise for Education a Cloud Identity Premium customers. Nedostupná je pro podniky s verzemi G Suite Basic, G Suite Business, G Suite for Education, G Suite for Nonprofits a Cloud Identity Free customers.