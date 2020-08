Google chystá experiment. V Chrome 86 přestane zobrazovat webové adresy

Google začne v nadcházejícím Chromu 86 experimentovat se zobrazováním webové adresy v adresním řádku. Náhodnému vzorku (A/B test) uživatelů nebude zobrazovat kompletní URL, ale jen část s doménou.

Inženýři se tak chtějí dozvědět, jakou roli dnes vlastně internetová doména skutečně hraje a zdali zjednodušení adresy nepomůže v boji proti phishingu. Při zobrazení dlouhé URL si totiž člověk spíše nevšimne nějakého toho překlepu a neuvědomí si, že se nachází na podvodné stránce.

Třeba:

Legitimní doména nejlepsiweb.cz

Podvodná doména: nejlespiweb.cz

Chrome je nyní ve stabilní verzi 84, 86ka tedy dorazí až za nějaký čas, nicméně pokud máte na počítači některou z testovacích verzí) třeba Chrome Canary), můžete si novinku vyzkoušet už dnes.



Aktivované skrývání adresy v testovacím Chromu 86. Ve výchozím stavu se zobrazila jen doména a kompletní URL až když jsem na adresní řádek najel myší, nebo na něj klikl.

Její aktivaci si v takovém případě vynutíte v pokročilém nastavení na interní adrese chrome://flags, kde je třeba aktivovat přepínače:

chrome://flags/#omnibox-ui-sometimes-elide-to-registrable-domain

chrome://flags/#omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover

Nebo případně:

chrome://flags/#omnibox-ui-hide-steady-state-url-path-query-and-ref-on-interaction

Každý z nich trošku jinak nastavuje, jak se má adresa v řádku zobrazovat. Jen připomeneme, že tyto přepínače najdete jen v testovací verzi prohlížeče Chrome 86. V té aktuální nikoliv.



Zkracování URL budete moci snadno vypnout

Pokud si vás Google vybere do testu a vám se nebude novinka zamlouvat, samozřejmě ji budete moci tímto způsobem vypnout, anebo použijete kontextovou nabídku samotného adresního řádku.

Prohlížeče zjednodušují adresní řádky už roky

Vnímání webové adresy se za ty roky výrazně změnilo. Dnes už díky Googlu a dalším vyhledávačům integrovaným přímo do adresního řádku totiž často nezadáváme přímo exaktní adresy, ale spíše názvy produktů, které hledáme.

Internetová doména je tak spíše garantem autenticity – že jsme opravdu na webu, který jsme chtěli navštívit. Právě proto zkusí Google zesílit vnímání domény a naopak zeslabit vnímání mnohdy rozsypaného čaje celé URL s hromadou nečitelných a matoucích parametrů.

Ostatně, nebylo by to první zjednodušení svého druhu, prohlížeče totiž už před lety přestaly zobrazovat i samotný komunikační protokol HTTP://, HTTPS:// apod. I to je z hlediska běžného uživatele zbytečná technikálie.