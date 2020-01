Google chystá další komunikátor. Tentokrát pro firmy a měl by kombinovat Gmail, Disk a Hangouts

Google často experimentuje při vydávání služeb a zkouší, zda budou mít úspěch, či nikoliv. Dlouhodobě se mu ale nedaří v rámci komunikátorů, kde je i nejasné, jakou vizi firma má. Nyní se objevují zkazky, že chystá pro firmy novou službu, která zastřeší e-mail, disk a firemní Chat.

O nové chystané službě informoval web The Information s odkazem na zdroje uvnitř firmy. Google chce údajně vybudovat službu, která by mohla konkurovat Microsoft Teams či Slacku. Takovou v minulosti mělo být Hangouts Chat doprovázené Hangouts Meet, obojí se ale zřejmě neuchytilo tak, jak by si firma představovala. Oproti konkurenci zde také chybí některé funkce a napojení na ostatní služby.

Aktuálně se tak má chystat spojení téměř všeho, co Google nabízí firmám. V rámci jedné nové služby by se tak měl kombinovat Gmail, Disk a právě Chat a Meet. Jediné, co chybí, je Kalendář. To by mohlo přesvědčit nové zákazníky. Jejich zaměstnanci by nemuseli přepínat mezi e-mailem, komunikátorem a úložištěm, aby vyřídili vše potřebné v rámci práce. Konkrétnější informace ale nejsou známy a Google se k celé záležitosti nevyjádřil.

Dlouhodobý boj s komunikátory

Googlu se dlouhodobě na poli komunikátorů nedaří. Kdysi populární a otevřený Google Talk nahradil Hangouts, kterým se sice podařilo nabrat uživatele, služba jako taková je ale uzavřená a její aplikace dlouhodobě bojovaly se špatně doručovanými zprávami a dalšími chybami.

Jedním z novějších pokusů, jak získat nové uživatele a silný komunikátor, byla dvojce Allo a Duo. První zmiňovaný sloužil pouze k textové komunikaci a kopíroval populární WhatsApp – Allo bylo vázané na telefonní číslo a chytrý telefon, bez kterého nešlo používat. Byť aplikace jako taková byla poměrně povedená, své uživatele si nenašla a Google ji následně zrušil namísto toho, aby zrušil Hangouts. Jediné, které se udrželo, je Duo sloužící k audio a video hovorům.

Klasické Hangouts by to ale měly mít také, teoreticky, spočítané – Google oznámil, že skončí a firemní zákazníky převede na nový Hangouts Chat a Meet, zatímco běžní uživatelé mají přejít na RCS, což je, zjednodušeně řečeno, novější verze SMS. Pokud tak neučiní, převede je také na Chat a Meet, které by se měly otevřít i pro nefiremní uživatele. Plány ale nejsou pevně dané, konec Hangouts totiž Google již jednou odložil a je možné, že k němu ani nedojde.

Jak je to u Googlu s komunikátory?

Zdroj: Engadget