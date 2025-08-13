Google Chrome má cenu až 50 miliard dolarů. Do fronty na koupi se postavilo i Perplexity

Americká vláda chce donutit Google prodat prohlížeč Chrome, aby tím rozbila jeho vyhledávací monopol. Firma stále doufá, že k tak extrémnímu řešení nedojde, ale zájemce o koupi by už měla. Společnost OpenAI vyvíjející ChatGPT už dala najevo, že by se jí prohlížeč hodil. Obří akvizici by si ale přálo i Perplexity.
Podle insiderských zdrojů listu The Wall Street Journal je firma připravená zaplatit až 34,5 miliardy dolarů. To je dvakrát víc než hodnota samotného Perplexity. Firma provozující stejnojmenný AI vyhledávač, a od nedávna i vlastní prohlížeč Comet, ale má za sebou velké investory, kteří by jí pomohli.
Hodnota Chromu je podle odhadů mezi 20 a 50 miliardami dolarů, Perplexity se tak nabídkou trefilo přesně do středu. Zdroje WSJ tvrdí, že Perplexity slíbilo šéfovi Googlu Sundaru Pichaiovi, že by nadále vyvíjelo a podporovalo projekt Chromium, na jehož otevřených zdrojových kódech stojí nejen Chrome, ale také řada jiných prohlížečů (Edge, Brave, Opera, Vivaldi…) nebo multiplatformních aplikací používajících framework Electron. Firma by v Chromu také ponechala Google jako výchozí vyhledávač.
O osudu Chromu by se mělo rozhodnout ještě tento měsíc. Soudce Amit Mehta má do konce srpna vynést verdikt, jak dominantní postavení Googlu na trhu s vyhledávači vyřešit.
Zdroje a další informace: WSJ