Google chce varovat, když výsledky vyhledávání nebudou spolehlivé. Hlavně u čerstvých zpráv

Google začal testovat novou funkci, která má lidem pomoci se ještě lépe orientovat ve výsledcích vyhledávání, které poskytuje jeho vyhledávač. Když odkazy nebudou odkazovat na spolehlivé zdroje, u zprávy bude výstražný box, aby si uživatelé dali na informaci pozor. Upozornil na to server Recode.

Možná si říkáte, že Google už něco podobného má – u určitého okruhu informací, typicky covidu nebo očkování, tzv. fact-checkuje výsledky, tedy u potenciálních hoaxů odkazuje na „pořádné“ zdroje jako jsou různé zdravotní instituce nebo úřady. Zmiňovaná novinka se ale liší. Míří totiž na horké zprávy, zpravodajství, které se teprve vyvíjí a nejsou u něj plně potvrzené informace, protože ještě nemohly být potvrzeny.

Ideálním příkladem této situace je čtvrteční tornádo na Hodonínsku a Břeclavsku. V prvních hodinách byl chaos, v regionu nefungovala elektřina a co se na místě děje, se lidé dozvídali jen ze sociálních sítí, případně kusých zpráv od hasičů a policie. I ti ovšem upozorňovali, že mají tolik práce, že sami všechny detaily nevědí. Navzdory tomu se v éteru pohybovaly informace o různých počtech obětí a zraněných a hodně se lišily.

Právě u takových zpráv by Google nový box zařadil. U odkazů na ně by bylo upozornění, že zdroje nejsou spolehlivé, jelikož žádné oficiální stanovisko o události ještě nevzniklo. Lidé by tak věděli, že informace mají brát s jistou rezervou, protože událost se vyvíjí každými minutami.

Jen je otázka, jak Google takové zprávy bude identifikovat, zatím to vypadá, že je zařadí plošně u každé velké horké zpravodajské novinky. V upozornění bude stát „Vypadá to, že tyto výsledky se rychle mění“ a „Pokud je téma nové, občas chvíli trvá, než výsledky začnou pocházet od spolehlivých zdrojů“. Ale jak to u testů bývá, v tuto chvíli neexistuje výhled, kdy bude funkce plně implementována.

Androidy nově upozorní na blížící se zemětřesení: