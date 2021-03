Google čeká další velká právní bitva. Údajně sledoval uživatele v anonymním režimu Chromu

Google neuspěl se zamítnutím masivní žaloby, která jej viní ze sledování svých uživatelů i v režimu soukromého prohlížení. Google tvrdil, že celé nařčení není založené na pravdivých informacích a chtěl se právním tahanicím úplně vyhnout, federální soud však v pátek rozhodl, že bitva musí proběhnout, informoval server CNET. Googlu hrozí pokuta až 119 miliard korun (5 miliard dolarů).

Celý spor začal loni v červnu, kdy na Google přistálo obvinění, že porušuje americké zákony týkající se odposlouchávání. Uživatele měl sledovat skrze své nástroje Google Analytics, Google Ad Manager, různé webové plug-iny či mobilní aplikace, a to takovým způsobem, že shromažďoval mimo jiné adresy, údaje o zařízení a prohlížeči.

Nejzásadnější je nicméně pasáž, podle které má ke sledování docházet i v režimu soukromého prohlížení (incognito módu) na Chromu, který existuje právě proto, aby v něm sledování nebylo možné. Respektive takové očekávání od něj lidé obvykle mají.

Vše se točí kolem podmínek užívání

Všechna tato obvinění jsou uvedena v žalobě, kterou na Google a jeho majitele Alphabet podali právníci u okresního soudu v Kalifornii. Podle nich má firma zaplatit pokutu minimálně 119 miliard korun, jelikož k popsanému sledování neměla explicitní souhlas uživatelů.

Google tehdy odvětil, že všechna tvrzení o porušení zákonů zásadně odmítá a avizoval, že se bude bránit. Se žalobou vyjádřil formální nesouhlas a pokusil se ji zrušit, avšak marně, jak se nyní ukázalo. „Soud rozhodl, že Google neinformoval své uživatele, že pokračuje ve sběru dat i v režimu soukromého prohlížení,“ napsala minulý pátek soudkyně Lucy Kohová.

To znamená, že soud musí proběhnout, ať Google chce nebo ne. Jeho šance však nejsou ztracené. V podmínkách soukromí skutečně uvádí, že incognito mód není všespásný a že určitou míru sledování umožňuje. Jde jen o to, jak se uživatelé k této pasáži v dlouhém textu dostanou. Výsledkem celé žaloby nakonec může být to, že lidé budou o sledování důrazněji informováni.