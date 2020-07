Google bude zálohovat i iPhony. Má třikrát vyšší bezplatnou kapacitu než Apple, ale méně možností

Je to již rok, co služba Google One umí zálohovat data z Androidu do cloudu. V nadcházejících dnech vyjde aktualizace aplikace, která umožní všechny tyto zálohy spravovat, tedy prohlížet a případně mazat. Webová správa už je mimochodem online na adrese one.google.com/storage/management.

Google přitom slibuje, že brzy vydá tuto zálohovací aplikaci i na konkurenční iOS. Bude vyžadovat běžný googlovský účet s 15GB bezplatnou kapacitou sdílenou mezi e-maily, dokument atd. A pokud jde o zálohy, z iPhonů či iPadů bude umět vytáhnout fotky, videa, adresář kontaktů a události z kalendáře. Vzhledem k uzavřenosti platformy se k více datům nedostane.



Webová správa záloh přes Google One

„Pokud zničíte, ztratíte nebo vyměníte svůj telefon, budete vědět, že vaše data jsou v bezpečí v cloudu,“ říká Google. Na druhou stranu – uživatelé iOS si mohou užívat mnohem lepší zálohovací služby dostupné v Apple iCloudu. Ten umí volitelně zálohovat vše včetně SMS, historie volání, nastavení telefonu, rozložení plochy, ale také data a stav jednotlivých nainstalovaných aplikací. Po výměně telefonu tak lze opravdu plynule pokračovat na jiném. Tohle Google pořád ještě neumí ani na vlastním Androidu.

Srovnání cen Googlu One a Apple iCloudu Google One Apple iCloud 50 GB - 25 Kč za měsíc; 300 Kč za rok 100 GB 60 Kč za měsíc (600 Kč za rok) - 200 GB 80 Kč za měsíc (800 Kč za rok) 79 Kč za měsíc; 948 Kč za rok 2 TB 300 Kč za měsíc (3000 Kč za rok) 249 Kč za měsíc; 2988 Kč za rok

Kde však má Google výhodu, je vyšší bezplatná kapacita. Jak už jsme uvedli, standardně rozdává 15 GB, zatímco Apple jen 5 GB. Je tak výhodné například fotky a videa ukládat u Googlu a zbytek telefonu u Applu. Obě firmy pochopitelně dovolují za poplatek kapacitu rozšířit.