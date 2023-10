Google bude německým vydavatelům platit 3,2 milionu eur ročně. Ti však chtějí výrazně víc

Google se dohodl s německými vydavateli, že jim bude platit 3,2 milionu eur ročně (v přepočtu asi 79 milionů korun) za zveřejňování jejich obsahu ve svém vyhledávači. Tato kompenzace je součástí předběžné dohody mezi Googlem a společností Corint Media, která čeká na rozhodnutí Německého úřadu pro patenty a ochranné známky (DPMA), jenž určí konečnou (a potenciálně vyšší) částku.

Corint Media je evropská korporace, která zastupuje práva více než pěti stovek německých a mezinárodních mediálních společností, jako jsou například Axel Springer, Al Jazzeera, France 24 a CNBC Europe. Korporace dlouhodobě kritizuje Google za „nezákonné“ využívání obsahu, aniž by za to platil jakoukoli náhradu.

Chtěli více než desetkrát víc

Corint Media původně požadovala za zpravodajský obsah použitý v roce 2022 zaplacení částky ve výši 420 milionů eur (v přepočtu asi 10,3 miliard korun). Nyní uvedla, že doufá v rozhodnutí DPMA, které povede k „výrazně“ vyšší částce, než stanovuje aktuální předběžná dohoda.

Nutno dodat, že požadovaná částka není tak úplně vycucaná z prstu, jak by se mohlo zdát. Corint Media ji vypočítala na základě odhadovaných příjmů Googlu z reklamy zobrazované v Německu. Ty mají údajně dosahovat až 11 miliard eur (v přepočtu asi 271,5 miliard korun). Částku 3,2 milionu eur však prozatím akceptuje.

Google mezitím již dříve souhlasil s jednorázovou platbou ve výši 5,8 milionu eur, která by měla pokrýt období od června 2021 (kdy vstoupil v platnost evropský zákon o autorských právech k tisku) do března 2023. „Platby společnosti Corint Media jsou v souladu s tím, co jsme již dohodli se 470 regionálními a celostátními vydavatelstvími v Německu,“ uvedl Google ve svém prohlášení.

Google nepovažuje tuto dohodu za jednorázovou. Ve svém prohlášení zmiňuje podobné dohody se 470 dalšími zpravodajskými platformami v Německu, včetně velkých jmen jako Der Spiegel a Die Zeit. V rámci přizpůsobování se evropské směrnici o autorském právu aktivně uzavírá dohody po celé Evropě, přičemž v 15 zemích již podepsal více než 1 500 smluv.

Evropská směrnice o autorských právech

Výkonná ředitelka Corint Media Christine Jury-Fischer volí výrazně ostřejší rétoriku: „Tam, kde kvazimonopolní společnost Google jinak diktuje ceny, je cesta přes soudy jediným způsobem, jak získat přiměřenou náhradu za použití obsahu.“ Dle ní dohoda dokazuje, že se část tiskového trhu může úspěšně bránit proti dominantním obchodním praktikám Googlu, jen pokud existuje vysoká míra jednoty.

Nyní tedy další dění závisí na tom, jak rozhodne Německý úřad pro patenty a ochranné známky. Ten by potenciálně mohl nařídit, aby Google vydavatelům platil vyšší roční poplatek, nebo se může spokojit s aktuálně dohodnutou částkou.

Evropská směrnice o autorských právech umožňuje vyhledávačům používat pouze „velmi krátké výňatky“. Konkrétně však nestanovuje, co přesně lze považovat za „krátký výňatek“, čímž ponechává prostor pro právní spory. Pro Google to znamená další krok při řešení měnícího se prostředí publikování zpráv v Evropě.

Ačkoli se tedy 3,2 milionu eur může zdát málo, zejména ve srovnání s příjmy Googlu z reklamy, jedná se o důležitý precedens, který by v konečném důsledku mohl změnit dynamiku vztahů mezi technologickými giganty a vydavateli zpravodajství.