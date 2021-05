Google bude fotit ulice Dublinu z elektromobilu, změří přitom i znečištění ovzduší

Obyvatelé irského Dublinu se mohou těšit na novou atrakci – v ulicích města bude jezdit vůbec první elektromobil, pořizující snímky pro aplikaci Street View. Jedná se o Jaguar I-PACE, který kromě fotek bude také měřit kvalitu ovzduší. Vedle kamer a příslušných technologií bude proto vybaven specializovanými senzory Aclima.

Své plány Google oznámil na blogu s tím, že v rámci oslav Zeleného týdne EU, který proběhne příští týden, sdílí novou mapu kvality ovzduší dánského hlavního města Kodaň. Celá akce je součástí programu Google Environmental Insights Explorer (EIE) – bezplatného nástroje, který městům poskytuje data a poznatky využitelné ke snižování emisí.

Za čistší vzduch v Kodani

Od roku 2015 brázdí silnice desítky aut Street View vybavených senzory znečištění, které sledují kvalitu ovzduší ve městech po celém světě. Za posledních šest let tato auta nashromáždila více než 100 milionů měření pro projekt Air View, jehož cílem je poskytovat podrobné mapy kvality ovzduší vědcům, zákonodárcům i běžným lidem.

Hyperlokální měření kvality ovzduší má pomáhat vládám a obcím přijímat informovanější rozhodnutí o změnách, které mohou obyvatelům pomoci dýchat čistší vzduch. Před třemi lety začal Google spolupracovat s městem Kodaň a Utrechtskou univerzitou na monitorování různých typů znečištění v dánském hlavním městě. Výsledky ukázaly, že na hlavních příjezdových komunikacích je téměř třikrát více prachu a oxidu dusičitého (NO2) a pětkrát více uhlíkových zplodin ve srovnání s méně zatíženými obytnými oblastmi.



Mapa znečištění dánské Kodaně

Na základě těchto poznatků se město Kodaň a urbanisté snaží navrhnout budoucí čtvrti, které budou obsahovat „prospěšné zóny“. Cílem je budovat místa, jako jsou školy a dětská hřiště, mimo oblasti s vysokým znečištěním, aby děti měly přístup k čistšímu vzduchu. Město také plánuje využít údaje o kvalitě ovzduší k podpoře udržitelnější dopravy a vytváření zdravějších cyklistických a pěších tras mimo automobilovou dopravu.

Elektromobil pro Street View

Google také spolupracuje s městem Dublin, kde do ulic vyjelo vůbec první plně elektrické vozidlo Street View – Jaguar I-PACE. Kromě pořizování fotek z pohledu z ulice bude provádět měření znečištění ovzduší a skleníkových plynů.

Jaguar I-PACE dokáže díky svému vybavení měřit oxid dusičitý (NO2), oxid dusnatý (NO), oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO), jemné prachové částice (PM2,5) a ozón (O3). Analýzu a kvalitu měření znečištění zajišťuje platforma společnosti Aclima, přičemž výstupy by měly být k dispozici v podobě přehledných mapových podkladů.

Poznatky, získané v rámci projektu Air View, budou začleněny do projektu European Expanse financovaného Evropskou komisí, který zkoumá, jak znečištění ovlivňuje zdraví Evropanů a jak mohou měření lokální kvality ovzduší přispět k rozvoji strategických opatření.