Google bije na poplach proti AI konkurenci. Smíšené pocity z Barda má vylepšit projekt Magi

Nástup ChatGPT a jeho integrace do Bingu zastihla Google bez připravené adekvátní odpovědi. Narychlo uvedený Bard situaci příliš nepomohl a tak ještě před jeho uvolněním pro všechny uživatele Google ohlásil, že jej brzy nahradí novým jazykovým modelem s rozsáhlejší bází dat.

Samotný Bing nějak zásadně Google zatím v podílu vyhledávání neohrožuje, ale New York Times zmiňují situaci, která může být pro Google velmi nepříjemná. Google totiž získává slušné příjmy nejen z prodeje reklamy, ale i od výrobců telefonů. No a nyní je Samsung ve fázi dojednávání podmínek pro další období a otevřeně Googlu říká, že se mu hodně líbí nový Bing od Microsoftu a dokázal by si představit, že výchozím vyhledáváním na telefonech Samsung bude Bing místo Chromu od Googlu. Samsung má přitom s Microsoftem dlouhodobě blízké vztahy, takže tato změna není tak nemyslitelná.

Proto v Googlu stupňují intenzitu vývoje a klíčová odpověď na Bing má nyní projektové jméno Magi (možná projekt zahrnuje již dříve oznámený přechod na PaLM). NYT citují obeznámený zdroj, že na projektu pracuje naplno 160 lidí. Vzhledem k počtu zaměstnanců Googlu bychom čekali klidně řádově větší tým vývojářů.

Aktuálně je cílem dostat text generovaný pomocí AI do výsledků vyhledávání, tedy podobně, jako to nyní umí Bing. Výhledově by Google chtěl mít i postranní panel analyzující zobrazenou stránku. Opět jako to už nyní umí Bing.

Pro nás podstatnou (a smutnou) informací je, že i přes toto zvýšené nasazení v Googlu jde pořád o velmi lokální projekt. Letos se postupně počítá s 30 milióny uživatelů, ale celé to bude regionálně omezené jen na Spojené státy. Tedy stále jako Bard. Nejspíš se k tomu opět dostaneme přes VPN, ale důvodně pochybujeme, že to bude mluvit česky. Opakujte s námi: To už nyní umí Bing.

Zmiňované plány Samsungu můžeme brát klidně jako přípravu pozic pro jednání, které chce Samsung využít třeba pro snížení plateb Googlu. Podstatné ale je, že Samsung může návrh přechodu na Bing vůbec předložit a Google tato myšlenka děsí. Před pár lety by se tomu vysmál, ale dnes je pozice Bingu pevnější. Ne třeba přímo v aktuálním podílu vyhledávání na internetu, ale také jsme před lety chvíli raději stále chodili na Altavistu, i když tu už byl nějaký začínající drobný vyhledávač jménem Google.

Zdroj: NYT