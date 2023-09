Google Bard se naučil nové kousky. Dokáže analyzovat poštu na Gmailu a slibuje lepší představivost a intuici

Google se dnes pochlubil další vlnou novinek, která co nevidět dorazí do jeho chatbota Bard.

Bard by měl být nyní a napříč všemi podporovanými jazyky včetně češtiny v odpovědích mnohem intuitivnější, zodpovědnější a Google píše, že má i lepší představivost.

Průběžně aktualizovaný seznam novinek najdete na bard.google.com/updates

Menší lhář a lepší programátor

V praxi by tak měl lépe porozumět podstatě dotazu a lépe analyzovat a sumarizovat text, provádět kvalitnější brainstorming a na jeho konci vyplivnout méně zmatečnou odpověď, což se občas stává. Google slibuje, že se to všechno projeví také na jeho schopnosti programovat.



Bard by měl být zase o krok schopnější. Pravdu ukážou až reálné dialogy s chatbotem

Vlastní fact-checking pomocí vyhledávače

Aby byly odpovědi co nejlepší, Bard se po klepnutí na nové tlačítko pokusí ověřit vlastní tvrzení ve vyhledávači Google a označí ty části textu, které se shodují a které se naopak rozcházejí s informacemi v jeho obřím indexu internetu. Funkce ale bude zpočátku k dispozici jen v angličtině.



Kontrola odpovědí ve vyhledávači Google. Zelený text souhlasí, ten žlutý bude asi problematický

Pokud to bude opravdu fungovat – a hlavně spolehlivě a rychle –, mohlo by to být dočasné řešení, než se chatboti zlepší natolik, aby se opravdu stali spolehlivým zdrojem faktografických informací.

Problém každého pokročilého velkého jazykového modelu totiž spočívá v tom, že když už lže, dokáže lhát (tedy generovat text) velmi věrohodně.

Bard se napojí na váš Gmail, Disk a Dokumenty

Tou zdaleka nejatraktivnější novinkou jsou ale vestavěné doplňky – Bard Extensions. Ale pozor, zatím se nejedná o rozšíření třetích stran, ale o napojení chatbota na vlastní služby Googlu. Bard je pak bude moci používat při hledání co nejpřesnější odpovědi na váš dotaz.

Bard Extensions v propagační animaci:

Funkce bude zpočátku k dispozici jen v angličtině a Bard se dokáže spojit s těmito aplikacemi:

Právě napojení Gmailu, Dokumentů a Disku by mohlo být zdaleka nejzajímavější, z Barda by se totiž díky tomu mohl stát váš osobní asistent. A to jsme pak už teoreticky jen krůček od toho, aby nahradil Google Asistenta na Androidu.



Příkladů dotazů na jednotlivé napojené služby, které Bard zvolí podle kontextu

Něco jako Duet AI pro podniky

Bard Extensions se na první pohled podobají technologii Duet AI, kterou firma představila už zkraje roku a na nedávné konferenci Cloud Next nabídla v betaverzi pro předplatitele kancelářského balíku Workspace. Teď se to tedy ve skromnější podobě dostane ke všem uživatelům i na soukromých – nepodnikových – účtech.



Bard dokáže dle kontextu dotazu kombinovat při hledání odpovědi vícero služeb

Bardovi bude moci uživatel dát třeba tyto povely:

Gmail: Najdi všechny e-maily s nákupy za poslední měsíc a vytvoř seznam, co jsem všechno pořídil

Dokumenty: Najdi dokument od Boženy Papouškové, ve kterém se věnuje organickému Rankinově cyklu

Drive: Najdi všechny moje archivované doklady SIPO v PDF a spočítej, kolik jsme letos utratil za internetovou přípojku

Opět ale připomeneme, že Bard Extensions jsou zatím k dispozici jen v anglické lokalizaci chatbota, povely výše jsou proto jen demonstrační. Do dalších jazyků včetně češtiny se propojení s aplikacemi Googlu dostane až později.

Vylepšené sídlení chatů

Další novinkou je vylepšené sdílení chatů. Ty jsme mohli skrze veřejný link poslat komukoliv dalšímu už dříve, sloužily ale spíše jen jako náhled toho, co s robotem vytvořil někdo jiný. Teď budeme moci v takovém chatu sami navázat a pokračovat v kontextu.



Pokud budete sdílet vlastní chat, kdokoliv v něm může pokračovat

Bard by si měl poradit i s tím, pokud bude první část chatu třeba v angličtině, ale vy budete pokračovat v rodné řeči. Automaticky pak přejde do češtiny při zachování kontextu – znalosti o čem je celé vlákno.

Analýza obrázků a další letní novinky konečně pro všechny

A konečně do třetice, mnohé novinky, se kterými se Google v Bardovi chlubil v posledních měsících, byly k dispozici jen v anglické lokalizaci. Teď by už měla být hromada z nich i ve všech ostatních jazykových verzích chatbota včetně češtiny.



V červenci se Bard naučil analyzovat obrázky, ale jen v angličtině. Teď se tato funkce dostane i do dalších jazykových mutací včetně češtiny

Týká se to třeba schopnosti zobrazovat ve výsledcích obrázky a propojení s technologií Google Lens, kterou známe z webu a mobilních telefonů.

Lens dokáže strojově analyzovat fotografie a teď to konečně budeme moci dělat i v českém Bardovi. Jednoduše mu předložíte libovolný obrázek a popovídáte si s robotem o tom, co na něm je.

Pokud bychom například nahráli fotografii matematické úlohy, technologie Lens by ji mohla pomocí OCR převést na text, no a Bard by ji konečně mohl vyřešit, protože má k dispozici překladač matematických úloh (viz aktualizace služby ze 7. června 2023).

To je ovšem pouze teorie. Jak to dopadne v praxi, ukáže až čas a testování chatbota v reálných podmínkách. Takže směle do toho.