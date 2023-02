Google ukázal AI, která ve vyhledávání odpoví na každou otázku. Bard bude už za několik týdnů veřejný

Špičkování o tom, kdo z gigantů jako první oficiálně představí „ukecanou umělou inteligenci“ do obecného vyhledávače, vyhrál Google. Ten totiž včera odhalil novou technologii Bard postavenou na jazykovém modelu LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Prozatím víme jen to, že ji zatím testuje omezený tým uživatelů, ale za pár týdnů bude Bard k dispozici všem.

LaMDA je alternativou modelu od OpenAI. Zatímco tedy Bing nasadí chystaný GPT-4, Google roky trénoval vlastní neuronku. Prvně jsme o ni slyšeli loni v létě, když jeden z firemních inženýrů tvrdil, že AI má vlastní rozum. Jeho konverzační schopnosti měly být na úrovni dítěte. Tehdy se tomu těžko věřilo, ale dnes po zkušenostech například s ChatGPT víme, že odpovědi umělé inteligence dokážou být přesvědčivé. Tedy včetně toho, že znějí přirozeně a sebejistě, byť jsou fakticky úplně špatně.

Jak na tom bude Bard, zatím bez praktických zkušeností nevíme. Google jen prozradil, že zatím spustil odlehčenou verzi LaMDA, která není tak náročná na výkon. Do budoucna ale může technologii škálovat a posílit o nová data.

„V těchto chvílích může být umělá inteligence nápomocná při shromažďování poznatků na otázky, na které neexistuje jediná správná odpověď. Brzy se ve vyhledávání objeví funkce poháněné AI, které rozdělí složité informace a různé pohledy do snadno stravitelných bloků, takže budete moci rychle pochopit celkový obraz a dozvědět se z webu více,“ říká šéf Googlu Sundar Pichai.

Velké změny v internetovém vyhledávání Microsoft chystá na úterní večer tiskovou konferenci, na které představí novinky ve vyhledávání – Nový Bing s nástroji AI. Bude to velká inovace, když na ni tímto způsobem v předstihu reagoval i Google rychlým oznámením o vývoji svého AI vyhledávače Bard. Podrobnosti najdete večer na Živě.

Bard čte knihy, abyste vy nemuseli

Bard přitom ukazuje na několika příkladech. V jednom se jej zeptal, které poslední objevy z teleskopu Jamese Webba byl měl povědět devítiletému dítěti. Výsledkem jsou tři odstavce. JWST vyfotil první exoplanetu a galaxie starší než 13 miliard let. Letos v lednu ale vědci v datech objevili i snímky galaxií přezdívaných jako zelené fazole podle toho, že jsou malé, kulaté a zelené.

Na příkladu tak vidíme, že Bard má k dispozici čerstvá data. A obrázek odhaluje i to, že odpověď můžete kladně či záporně ohodnotit či vygenerovat si novou. Otazník visí nad tlačítkem Check it, pravděpodobně však odkáže na zdroje, z nichž Bard čerpal.

Bard může odpovědět i na komplexní otázku, jestli je jednodušší naučit se hrát na klavír, nebo na kytaru. Zde už vidíme, jak chce Google AI integrovat přímo do vyhledávače. Text vygenerovaný Bardem se objeví ještě nad všemi odkazy.

Sundar Pichai slibuje, že Google je při vývoji AI zodpovědný. To můžeme chápat ve dvou rovinách. Jednak chce, aby odpovědi byly správné a bezpečné. Jednak ale kvůli stávajícím kauzám bude muset nějakým způsobem odměňovat původní zdroje. Těžko si představit, že mu současně naladěná Evropská komise promine, že si teď Google může doslova přečíst všechno na internetu a tvořit z toho odpovědi, aniž by nepřiznal, že čerpá z cizích dat.

Šéf Googlu zároveň připomíná, že firma vyvíjí i další neuronové sítě. Loni odhalil Imagen, který umí kreslit obrázky podle textového zadání podobně jako Dall-E, MidJourney apod. Pracuje na technologii MusicLM, která umí skládat hudbu. V nadcházejících měsících je otevře i vývojářům třetích stran. Chystá totiž Generative Language API, aby mohli jeho neuronky používat ve svých aplikacích. Nejprve takto otevře LaMDA.