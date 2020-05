Google Asistent se naučí autorizovat platby kartou pouhým hlasem

S novým způsobem, jak ještě více zjednodušit nakupování, přišel tento týden hlasový asistent Googlu. Platby již nebude nutné ověřovat pomocí otisků prstů či tváří, ale uživatelům poslouží pouze jejich hlas. Nebudou tak muset vůbec vytahovat své zařízení, aby si něco koupili, celý proces platby budou možné uskutečnit pouze pomocí hlasových povelů.

Na novinku upozornil web AndroidPolice, kterému Google potvrdil, že ji skutečně testuje. Již je dostupná části uživatelů, jen je třeba hlasové ověřování povolit v nastavení plateb u Google Asistenta. Fungovat to má následovně - pokud někdo chtěl přes hlasového asistenta ověřit platbu, dosud k tomu měl možnost využít své zařízení, kde ji potvrdil otiskem prstu nebo svou tváří. Teď je k dispozici další možnost, kdy si vybere hlas.

Tato možnost vychází z funkce Voice Match, díky které lze jedno zařízení spojit s hlasy několik uživatelů. Jinými slovy asistent ví, kdo z rodiny na něj mluví, což nyní jen Google využil k ověřování plateb.

Zatím ale takto nelze pořídit cokoliv. Novinka funguje pouze pro nakupování vybraných služeb, aktuálně je omezená na in-app transakce v obchodě Google Play a objednávání jídla z restaurací. Souvisí to pravděpodobně s tím, že rozpoznávání hlasu ještě není stoprocentní, i Google v nastavení novinky upozorňuje, že „hlas podobný tomu vašemu může platby potvrdit“.

Musíte tak zvážit, zda do novinky skutečně chcete jít, protože existuje riziko, že vaše peníze půjdou do něčeho, co nechcete. Že se ale Google rozhodl hlasové ověřování plateb vůbec testovat, naznačuje, že věří, že minimálně v budoucnu půjde o bezpečný způsob. Je to navíc funkce, která by mohla velmi zjednodušit život lidem s tělesnými postiženími, pro které může být vytahování telefonu komplikované.