Google a Meta jsou už zase v hledáčku antimonopolních úřadů. EU je podezřívá z nekalé dohody

Antimonopolní orgány Evropské komise a Velké Británie zahájily nové vyšetřování společností Google a Meta. Důvodem je dohoda obou firem v oblasti internetové reklamy nazývaná Jedi Blue, úřady chtějí zjistit, zda neporušuje pravidla hospodářské soutěže.

Jedi Blue vznikla už v roce 2018, Google a Meta se v ní dohodly na specifických podmínkách aukcí internetových reklam. Konkrétně se měla Meta vzdát plánů na podporu vlastní technologie k prodeji reklam výměnou za to, že bude mít zvýhodněný přístup do systému Googlu zvaného Open Bidding.

Evropská komise v prohlášení uvedla, že Jedi Blue mohla být součástí snah, jak vyřadit ze hry reklamní služby konkurující Googlu, což zavání porušováním hospodářské soutěže. Celou dohodu tak vyšetří antimonopolní orgány.

Podobně se vyjádřil britský regulátor. „Máme obavy, že Google se spojil s Metou, aby vytvořily překážky pro konkurenty, kteří poskytují důležité online reklamní služby,“ uvedl Andrea Coscelli, šéf britského Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy.

Google se brání, je ale hlavním podezřelým

Není to první vyšetřování v tomto směru. Jedi Blue se ocitla pod palbu kritiky i v USA, kde proti dohodě podali trestní oznámení generální prokurátoři z 15 amerických států. Soudní proces se ještě daleko nedostal, ale již byl zveřejněn detail, že s Jedi Blue osobně souhlasili šéfové obou společností, tedy Sundar Pichai za Google a Mark Zuckerberg za Metu, tehdy ještě za Facebook.

Podle Evropské komise je možné, že hlavním viníkem je Google, byť vyšetřování bylo zahájeno proti oběma firmám. Deníku The Financial Times to řekla eurokomisařka Margrethe Vestagerová, která má v EK na starosti právě hospodářskou soutěž. „Ještě jsme nevyhodnotili, jestli to Google zosnoval sám, nebo v tom jedou společně. Není však potvrzené, že Meta si uvědomovala, jaký vliv na ni dohoda bude mít, proto to musíme prověřit,“ uvedla eurokomisařka.

„Obvinění vznesená v souvislosti s touto dohodou jsou nepravdivá,“ reagoval Google pro agenturu Reuters na předmět vyšetřování. Meta uvedla, že k omezení konkurence nedošlo.

Pokud budou firmy shledány vinnými z antimonopolního chování, hrozí jim pokuta ve výši až 10 procent z jejich celkového globálního obratu.