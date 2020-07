Gmail za čas nepoznáte. Čeká ho velký redesign a integruje Dokumenty, Chat i Meet

Google nedávno integroval nejen Meet, ale i Chat do Gmailu a obě služby se tak usídlily v bočním panelu (při prohlížení na počítači). Zde ale integrace nekončí a brzy se dočkáme plného povázání všech tří služeb.

Co se týče různých komunikátorů, Google v posledních letech řádně tápal a vytvořil poněkud nepřehlednou situaci pro uživatele. Novinku Allo zrušil, aby nakonec nechal staré Hangouts, které ale také zruší a převede pod Google Chat, což je ale primárně firemní služba. Zároveň má ale RCS, Duo a Meet. No prostě zmatek. Nyní se ale rozhodl udělat pořádek ve službách alespoň u firemních uživatelů a jít přímo proti velkým konkurentům v podobě Slacku, Microsoft Teams a dalším.

Základem je přitom, poměrně logicky, Gmail. Ten již využívá velké množství firem v rámci balíku G Suite a často bývá první službou, kterou v práci otevřete. Na tom Google hodlá stavět a tak integruje zbývající služby přímo do něj. Nově se tak na počítačích po boční straně ukáží přepínače pro přístup jak k e-mailu, tak i do Chatu, místností a Meetu.



Chat i Meet přímo v Gmailu. Vše je přitom integrování v levém menu Gmailu

Již dříve Google přidal všem uživatelům menší box s odkazem na videohovory v rámci Meet, nyní ale dojde k rozšíření a po rozkliknutí se veškeré konverzace či videohovory ukáží přímo v rozhraní Gmailu, takže odpadne přeskakování mezi okny v prohlížeči. Novinkou je ale přímá integrace Úkolů i Dokumentů. To se týká hlavně místností, tedy skupinových konverzací, které již nyní existují v rámci Chatu.

Místnosti tak budou integrovat nejen konverzaci, ale i sdílené soubory a úkoly. Zaměří se tak hlavně na spolupráci v rámci týmu či s dalšími organizacemi a klienty. Přímo v Gmailu si navíc budete moci otevřít i daný soubor a upravovat jej, aniž byste opustili rozhraní. Úkoly, v samostatné záložce, také umožní přiřazení konkrétním osobám. Do budoucna se chystá i funkce obraz v obraze pro videohovory v rámci služby Meet, okno s konverzací tak bude možné mít nad e-maily a chaty.

Integrace přitom proběhne i na mobilních telefonech, kde se dočkáme nové spodní lišty s právě oněmi čtyřmi záložkami. Vše tak bude synchronizované a hlavně na telefonech bude pozitivní, že nebude nutné mít nainstalovaných několik aplikací. Výhoda také je, že jakmile si nastavíte režim nerušit v rámci jedné služby, promítne se i do ostatních.



Integrace nových záložek proběhne i na telefonech.

To už zní řádně zajímavě a vypadá to, že se Google vydal konečně správným směrem, co se týče jeho firemních komunikátorů a nabídne ucelené místo pro práci a komunikaci v rámci týmů. Novinky ale prozatím ukázal pouze na videu a v rámci blogového příspěvku, na spuštění si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, přijít by mělo ale ještě letos.

Pokud se vše Googlu podaří, mohl by zatopit svým konkurentům. Na druhou stranu se ale bude muset vyvarovat přehlcení jedné z jeho nejpoužívanějších služeb. Ne každý totiž jeho další služby využívá a nenechá se jen tak přesvědčit (což by Google rád). Aktuální integraci Meetu lze vypnout a doufejme, že to bude možné i v rámci tohoto pokročilejšího řešení. Zároveň zde hrozí, že integrace nebude fungovat tak dobře, jak ji firma popisuje a místo ucelené služby získáme podivného kočkopsa. To, jak vše dopadne, uvidíme ještě letos. Nejprve v rámci G Suite, ale později se dá očekávat modernizace i veřejného Gmailu.