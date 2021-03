GlobalFoundries zvýší investice a rozšíří továrny na výrobu čipů

Na současný nedostatek čipů pro elektroniku a automobily reaguje také GlobalFoundries. Americká společnost podle Reuters letos investuje do zvýšení produkce 1,4 miliardy dolarů, dvakrát tolik, než bylo původně v plánu.

Třetinu peněz zajistí zákazníci, kteří si chtějí pojistit výrobu, dvě třetiny pak mateřská společnost Mubadala sídlící v Emirátech. Peníze napumpované do továren byl měly letos rozšířit počet vyrobených waferů o 13 % a v příštím roce o dalších 20 %.

Investice se rovnoměrně rozdělí mezi továrny v Drážďanech, Singapuru a Maltě (město ve státě New York), což posílí produkci 12- až 90nm čipů. Pokročilejší litografii zatím GlobalFoundries nemá. Vývoj 7nm výroby firma pozastavila před třemi lety a zatím to nevypadá, že by jej opět rozjela nebo si licencovala technologii u TSMC či Samsungu, které už přechod dávno zvládly.

Vedle těchto peněz chce GlobalFoundries investovat také několik miliard do postavení nové linky na Maltě. Firma tam již v současnosti plní armádní zakázky s dlouhodobým odběrem 45nm čipů. Rozšíření výroby ale bude záviset na pobídkách nebo daňových úlevách, které americká vláda slíbila firmám, které budou čipy produkovat na území USA.

Financování vývoje by mohlo pomoci i uspíšené IPO, GlobalFoundries totiž chce vstoupit na burzu. Emisi akcií chystá na druhou polovinu letošního nebo začátek příštího roku. Původně se tato akce plánovala na přelom let 2022 a 2023.

via Anandtech