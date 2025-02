Github Copilot má konkurenci. Gemini Code Assist je googlovská AI pro vývojáře. Snaží se i Claude

GitHub se na sklonku loňského roku pochlubil bezplatnou verzi svého AI pomocníka pro vývojáře Copilot, no a teď se přidává i konkurence.

Ta od Googlu se jmenuje Gemini Code Assist a k dispozici je opět zdarma ve formě doplňku pro oblíbené editory Visual Studio Code, JetBrains a také přímo pro GitHub. Asistent běží na jazykovém modelu Gemini 2.0.



Doplněk Gemini Code Assistant jako doplněk pro Visual Studio Code

Doplněk pro Visual Studio Code se usadí v postranním panelu ve formě chatu a bude vysvětlovat označený kód, generovat nový, anebo sloužit jako jakýkoliv jiný chatbot. Aplikace pro GitHub pak nabídne podobné analytické funkce přímo na jeho webu.

Claude alespoň načte zdrojáky z GitHubu

Do třetice je tu nakonec ještě Claude od Anthropiku, který na to jde trošku jinak. Namísto speciálních rozšíření nabízí v betaverzi propojení s repozitářem na GitHubu, o kterém si pak bude vývojář povídat přímo v rozhraní chatbota Claude.



Integrace chatbota Claude s GitHubem

Tato funkce byla doposud k dispozici jen pro platící zákazníky, nicméně i ji Anthropic nakonec nabídl zdarma. Samozřejmě opět počítejte s kvótami jako u všech ostatních bezplatných chatbotů.



Žádost o provedení bezpečnostního auditu kódu z GitHubu a poté opravu

V případě Clauda můžete narazit poměrně brzy. O zdrojáku výše jsem si mohl s chatbotem povídat jen krátce, brzy totiž vyskočila bublina, že jsem vyčerpal kvótu.

Bezplatní asistenti pro vývojáře jsou tedy v prvé řadě lákadlo na prémiové verze služeb. Zdrojové kódy totiž mohou být rozsáhlé, a tak základní tarif často pomůže jen omezeně.

Nebylo by na škodu, kdyby se přidal i ChatGPT Plus a to v jednom uceleném předplatném jak pro běžného chatbota, tak doplněk pro vývojáře přinejmenším ve VSC. OpenAI jde ale zatím jiným směrem a namísto integrace s aplikacemi třetích stran nabízí třeba režim Canvas (pracovní plochu) přímo v chatbotovi.