Giphy a Spotify začnou spolupracovat. Propojí animované obrázky s hudbou

Spolupráce obou firem spočívá v tom, že při vyhledání GIFu ve službě Giphy a kliknutí na obrázek z hudebního klipu či jinak související s umělcem, bude přesměrován na Spotify, kde si může dotčenou hudbu přehrát. Tedy za předpokladu, že hudebník má ověřený účet na Giphy a má jej propojený s hudební službou.



Takto vypadá ověřený účet umělce a odkaz na Spotify

Prozatím se jedná o několik málo vybraných autorů, Spotify ale doufá ve větší rozšíření. Animované obrázky se, hlavně u mládeže, staly běžnou součástí komunikace, většinou jsou ale přímo integrované v konkrétních službách či přímo v rámci klávesnice v systému. Je tak otázkou, zda podobnou službu vůbec někdo využije. Pokud ale vyhledáváte GIFy na webu, můžete se s touto novinkou setkat.

