Gigabyte prozradil další varianty nových karet GeForce. Dostanou až 20 GB paměti a už se chystá i RTX 3060

Nvidia zatím představila tři modely nových desktopových grafických karet - GeForce RTX 3080 s 10 GB paměti GDDR6X, tento týden bude na trhu GeForce RTX 3090 s 24 GB paměti GDDR6X a kolem 15. října bychom se měli dočkat GeForce RTX 3070 s 8 GB paměti GDDR6. Jak už ale naznačily předchozí spekulace, Nvidia chystá další varianty.

Tentokrát se o únik postaral sám Gigabyte. Dle výpisu jeho stávajících i chystaných modelů se totiž dočkáme i GeForce RTX 3080 s 20 GB paměti GDDR6X, což bude pro řadu náročnějších lidí určitě zajímavější model, i když zatím u současných her není s 10GB pamětí problém ani při hraní ve 4K. Problémy nastávají až ve vyšších rozlišeních.



Přehled modelů grafických karet GeForce RTX 3000 od Gigabytu (Zdroj: Videocardz)

Dalším zajímavým modelem má být GeForce RTX 3070 s 16 GB paměti GDDR6. Obě tyto karty by měly reagovat na nabídku „Big Navi“ od AMD, protože se přepokládá, že podobně jako v minulosti budou mít karty vysokou kapacitu pamětí a Nvidia na to tak bude okamžitě reagovat těmito speciálními variantami.

Ke konci října by na trh měla dorazit i očekávaný model střední třídy - GeForce RTX 3060, přičemž nejdříve by to měla být verze Super/Ti. Lze očekávat, že právě tento model bude velmi populární, protože jeho cena bude vzhledem k výkonu nejspíše velmi atraktivní.

Otázkou samozřejmě zůstává, jak to bude s dostupností, protože GeForce RTX 3080, která byla představená minulý týden, je stále nedostupným zbožím takřka po celém světě.