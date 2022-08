Gigabyte nabídne adaptér pro 4 SSD. Díky PCI Express 5.0 zvládne rychlost čtení až 60 GB/s

S příchodem PCI Express 5.0 se na trh chystá i nová generace M.2 SSD, které budou mít rychlosti až kolem reálných 14 až 15 GB/s při sekvenčním čtení či zápisu. A právě pro novou generaci těchto SSD připravil Gigabyte adaptér, který umožňuje zapojit více kusů do společného výkonu.

Gigabyte Aorus Gen5 AIC Adaptor je určen do plného slotu PCI Express 5.0 (×16), který bude k dispozici jak na nových základních desek pro procesory Ryzen 7000, tak i na nové platformě od Intelu. Do čtyř slotů M.2 lze osadit stejný počet SSD s celkovou kapacitou maximálně 16 TB. Adaptér z hliníku má jednoslotové chlazení s aktivním ventilátorem, který má proměnlivé otáčky dle teploty. Pokud tak nedochází k velkému vytížení, měl by být hluk minimální.

Při zapojení SSD v režimu RAID0 se výkon při sekvenčním čtení či zápisu může teoreticky dostat až na 60 GB/s. Cílovými zákazníci jsou tak uživatelé, kteří pracují s velkými soubory, typicky například videosoubory a podobně.