Gigabyte chystá obří monitor pro hráče. Má 43", rozlišení 4K a 144 Hz

Aorus FV43U je název nového herního monitoru, který zaujme všechny ty toužící po co nejvyšší úhlopříčce a špičkových parametrech. Gigabyte jej ukázal na speciální akci ve Vietnamu, ale brzy by měl zamířit i do světa.

Novinka disponuje 43" panelem (pravděpodobně VA) s rozlišením 3840 × 2160 px a frekvencí 144 Hz. Obrazovka nabídne 10bitovou barevnou hloubku, 97% pokrytí gamutu DCI-P3, vysoký jas až 1000 nitů a na něj navázanou certifikaci DisplayHDR 1000.

Řadu detailů zatím neznáme. Výrobce nepotvrdil dostupnost variabilní snímkové frekvence (ale zcela jistě zde bude) nebo dostupná rozhraní (například HDMI 2.1 kvůli konzolím nové generace). Zato ale víme o velmi rychlé odezvě s hodnotou 1 ms (MPRT).

Ve Vietnamu se monitor bude prodávat za 35 milionů dongů, což by u nás mělo být okolo 35 tisíc korun.

