Gigabyte Aorus Gen4 AIC SSD: kapacita 2 TB a rychlost čtení až 15 GB/s

Tento rok bude ve znamení opravdu rychlých SSD, které využívají dvojnásobnou propustnost sběrnice PCI Express 4.0. Nedávno jsme se dočkali představení nové generace SSD od Samsungu, ovšem tentokrát se do ultimátního řešení pustil Gigabyte.

Gigabyte Aorus Gen4 AIC SSD není klasické SSD do M.2 slotu, ale „velká“ jednoslotová karta pro slot PCI Express ×16. A co se ukrývá pod hliníkovým tělem s ventilátorem? Nic složitého: uvnitř jsou totiž čtyři SSD ve slotech M.2, přičemž jde o 500GB modely Aorus Gen4 M.2 NVMe (celková kapacita 2 TB, 96vrstvé čipy, řadič Phison E16) s podporou PCI Express 4.0. Je to zkrátka již vybavený adaptér, který všechny čtyři SSD propojuje v rámci RAID0.

Díky rozložení výkonu je rychlost čtení až 15 GB/s a rychlost zápisu až 9,5 GB/s. Bohužel náhodné čtení a zápis na tom tak zázračně už nejsou – 425 tisíc IOPS, respektive 440 tisíc IOPS.

Gigabyte zatím nezveřejnil cenu, ale na SSD bude poskytována pětiletá záruka.