Gigabitový internet pro více než milion domácností. Vodafone spustil kabelovou revoluci

Průměrná rychlost připojení je okolo 30 Mb/s. U Vodafonu teď může velká část Česka využít až třicetinásobek této hodnoty. Ode dneška totiž ve své kabelové síti (převzaté od UPC) nabízí nový tarif se stahováním až 1 Gb/s, doposud měl v nejvyšším tarifu 500 Mb/s. Rychlost nahrávání bude 50 Mb/s, což značí nelichotivý asymetrický poměr 20:1.

Takto rychlá síť je v dosahu 1,3 milionu domácností a firem, žádný jiný operátor s gigabitem takové pokrytí nemá. Cetin chce mít milion domácností do konce roku 2026, T-Mobile by to rád stihl do konce roku 2025.

Tarify Vodafonu 50/3 Mb/s za 329 Kč

150/10 Mb/s za 399 Kč

300/20 Mb/s za 529 Kč

500/30 Mb/s za 929 Kč

1000/50 Mb/s za 999 Kč

Vodafone upgradoval síť na novou technologii DOCSIS 3.1, s níž by se jednou dalo teoreticky dosáhnout i na 10Gb/s downlink. Existuje už také standard DOCSIS 4.0, který posouvá uplink na 6 Gb/s. Ten je však při praktickém nasazení hudbou daleké budoucnosti.

Gigabitové připojení stojí s 999 Kč měsíčně, první půlrok je za akční cenu 399 Kč. Zákazníci kromě toho dostanou do pronájmu nový modem Vodafone Station s podporou Wi-Fi 5 (802.11ac).

Modernizaci kabelové sítě na DOCSIS 3.1 zahájil již před čtyřmi lety Liberty Global (dřívější majitel UPC), když rozjel investiční akci GigaWorld. Slovenské UPC tak gigabit nabízí již od loňska.



Nový modem Vodafone Station