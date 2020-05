Geocaching má 20 let a stále baví. Zkuste si také najít kešku, budete potřebovat internet a GPS

Tento článek vyšel již loni, ale dnes 3. května 2020 je výročí 20 let od spuštění geocachingu, proto jej dnes zařazujeme do vydání znovu.

Nebaví vás bezcílné bloumání městem a nenašli jste zalíbení ani v procházkách lesem, šlapání do kopců či nekonečných túrách? Možná vám chybí ta správná motivace. Pokud se řadíte mezi příznivce moderních technologií, mohla by vás bavit outdoorová hra s názvem geocaching. Asi už jste o ní před lety slyšeli, když zažívala největší boom, ale hra stále funguje a rozvíjí se.

Samostatnou kategorií jsou eventy – setkání hráčů. Event může, ale nutně nemusí mít nějaké téma či záměr (například exkurzi do zajímavého objektu). Podobně, jako u klasických keší, je dán souřadnicemi, datem a časem, kdy se koná. Ten, kdo se v uvedené době dostaví, může si zapsat návštěvu (zpravidla do fyzického logbooku).

Dosud jsme se zabývali keškami, které mají fyzickou schránku s logbookem , do kterého zapíšete svůj nález. Jenže ani to není vždy pravidlem! Existuje několik typů keší, které fyzicky neexistují. V první řadě jde o takzvané Earthcache – kešky, věnované naší planetě, jejichž cílem je ukázat hráči nějakou geologickou zajímavost. K tomu, abyste si takovou keš mohli zapsat jako nalezenou, musíte přijít na dané místo a splnit úkoly (zpravidla zodpovědět otázky), které požaduje její zakladatel.

Středobodem celého geocachingového vesmíru je web www.geocaching.com . Zde si založíte účet – tedy vyplníte do formuláře svou e-mailovou adresu, přezdívku, kterou budete v rámci GC používat, a heslo. Následně potvrdíte svůj e-mail klepnutím na odkaz v doručené zprávě. Zvolenou přezdívkou se poté budete zapisovat do logbooků nalezených keší.

V případě, že keš nenajdete, můžete poslat log typu „nenalezeno“. Není to žádná ostuda – i ostřílenému kačerovi s několika tisícovkami nalezených kešek se stane, že občas nějakou schránku neodhalí. Pokud nahlásíte, že jste keš nenalezli, je to pro jejího majitele signál, že s ní může být něco v nepořádku (například ji někdo odcizil, což bohužel není výjimečné). Přes stejný formulář můžete také oznámit případné problémy s keškou – například pokud je plný logbook nebo je-li schránka poškozená.

Možná si teď říkáte, k čemu to celé vlastně je? Najdete krabičku, zapíšete se do sešitku, a co dál? Kromě hezkých procházek a výletů mohou být jednou z motivací statistiky . K tomu, abyste je měli k dispozici, však musíte nález keše kromě do fyzického logbooku zapsat i online .

Statistiky = další hraní

Když budete logovat nalezené keše, zaznamenají se vám do statistiky. Za každou kešku získáte jeden bod – bez ohledu na její typ, obtížnost či velikost. Počet nalezených keší je nejzákladnějším údajem a, upřímně řečeno, příliš nevypovídá o vašich schopnostech.



Statistiky na webu Geocaching.com

Na stránkách geocaching.com je však sekce statistik s podstatně zajímavějšími údaji a potenciálními výzvami. Můžete se například pokusit najít všech 81 existujících kombinací obtížnosti a terénu (tzv. „matrix“). Nebo se zkuste najít keš pro každý kalendářní den v roce (tzv. „365“) či vyrážet na kešky co nejvíce dnů za sebou.

Pokud se ve statistikách doslova vyžíváte, doporučíme vaší pozornosti web Project-GC, na který se můžete přihlásit stejným účtem, jako na geocaching.com. Najdete tu opravdu širokou plejádu nejrůznějších kritérií, parametrů, žebříčků, srovnání a dalších podrobností o tom, jak se vám ve světě geocachingu daří.



Web Project-GC nabízí statistiky a žebříčky

Je jen na vás, zda se rozhodnete najít co nejvíce kešek, nebo jestli se pustíte do úplně jiné výzvy. Právě to je na geocachingu to hezké – každý si může najít to, co ho baví. Každopádně zkuste nebrat ostatní hráče jako soupeře či konkurenty, protože si tím zbytečně pokazíte jinak moc příjemnou hru.