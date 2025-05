Gemini zamířil do vyhledávače Google. Přehled od AI si za vás přečte webové stránky a odpoví

Umělá inteligence Gemini se už dostala i do vyhledávače Google. V redakci jsem jeden z mála, kterému už Gemini naskočilo do vyhledávání, a to jen na jednom ze třech účtů. Google zřejmě AI funkce při vyhledávání zapíná postupně (v patičce uvádí, že jsou stále v experimentální fázi), a tak si na ně spousta uživatelů ještě počká. Jenže, je vůbec na co se těšit?

Gemini jsme se zeptali, jak na hodinkách Apple Watch natočit EKG. Jednou vzal jako zdroj jen Apple a Apple Podporu, při opakovaném dotazu přidal ještě Alzu a naší MobilManii. Zdroje jsou tedy vždy odlišné, a Gemini se nespoléhá na pár „osvědčených“ stránek

Jakmile bude funkce aktivní i u vašeho účtu, poznáte to jednoduše. Když na Googlu zadáte vyhledávaný pojem, typicky dotaz ve stylu „jak něco udělat“, mezi výstupy z webových stránek najdete i sekci Přehled od AI. Někdy je ve výsledcích vyhledávání až na druhém, čtvrtém či pátém místě, nejčastěji je však výstup z Gemini na prominentní první pozici. Při vyhledávání AI v reálném čase vypisuje návod, jak něčeho dosáhnout. Strukturovaně v bodech, přičemž na konci každého řádku zobrazí miniaturní ikonu symbolizující webové odkazy.

Tlačítko na každém řádku otevře podobnou tabulku s odkazy, ze kterých AI čerpala. Pro celé téma může být stejná nebo se může lišit na každém řádku

Po stisknutí vám vyskočí v pravé části obrazovky zdrojové weby, ze kterých tato informace pochází. Typicky se jedná o jednu až čtyři stránky, které jsou relevantní k danému tématu. Na každém řádku v postupu k danému problému však zdrojový web může být úplně jiný nebo naopak stále stejný. Na vás pak je, abyste si tyto informace ověřili, jenže ruku na srdce, dělat to bude asi jen málokdo. Spíše si troufáme tvrdit, že na zdrojované weby kliknete jen tehdy, když vám nebude stačit jen strohý AI přehled. Ten je sice strukturovaný a zjistíte z něj základní informace, ale zájemcům o hlubší problematiku rozhodně nebude stačit.

AI odpoví rychleji, než vyhledávač ukáže výsledky

Je také třeba dodat, že Přehled od AI není k dispozici ke všem dotazům ve vyhledávání. AI nejčastěji reaguje na dotazy uvozené slovy „proč“, „jak“, „kdy“, „je lepší“ nebo „co dělat, když“, apod.



U některých témat Google rovnou ukáže hlavní zdroje v pravém sloupci, aniž byste museli na cokoliv klikat

Tam, kde si je AI jistá v tom, že vám dokáže na dotaz poradit nebo jej zodpovědět, se snaží reagovat co nejrychleji. Při některých dotazech však kapituluje a hned na prvním místě ve vyhledávání sdělí, že pro vás nemá žádné relevantní informace, nebo její boxík pro změnu chybí úplně.



U některých témat zase Gemini prozradí, že nemá jak pomoci

Pomalu tak začíná éra, ve které bude vyhledávač rovnou nabízet informace, aniž byste vůbec museli přejít na jakoukoliv webovou stránku. Otázkou však je, zda si zvykneme na surově prezentované informace bez bližších detailů, protože pro podrobnosti budeme muset stále otevírat některé z odkazovaných stránek.