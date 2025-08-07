Gemini umí lusknutím prstu vytvořit dětskou ilustrovanou knížku dle zadání. Zkuste to

Hledáte pro děti vhodnou knížku, která by jim přiblížila a vysvětlila pro ně srozumitelnou formou svět okolo nich? Novinka od Googlu – Storybook – vám takovou knížku vygeneruje automaticky na zadané téma a v požadovaném stylu pro konkrétní cílovou skupinu.
Stačí zadat textový pokyn i bez požadavku na konkrétní zápletku příběhu. Například „Chtěl bych příběh o černém kocourovi Mikešovi s červenými botami a zvířátkách na vesnici nakreslený ve stylu studia Pixar.“ K textovému pokynu můžete přidat obrázky a dokumenty. Třeba fotografii hlavní postavy, okolo které se má příběh točit nebo dokument, který chcete příběhem vysvětlit. Vygeneruje se vám potom na obrazovce knížka, kterou na stolním počítači můžete listovat jak v knize, na mobilu posouvat jak dlouho stránku.
Vygenerovanou knížkou můžete listovat nebo si ji nechat přečíst nahlas
Knihu si případně můžete nechat přečíst i nahlas, kdy se automaticky obrací jednotlivé listy.
Následně můžete knihu ladit dalšími textovými pokyny. V případě ilustrací zvířátek bohužel se ne vždy podařilo vygenerovat jen čtyřnohá zvířátka a někdy ilustrace neodpovídaly příběhu, jako tady třeba kocour hledá botu, ale na nohou má přitom obě:
Ilustrace občas nemusí být přesné, kocour v příběhu hledá botu, ale na obrázku má obě
Bohužel zatím ale Storybook nezvládá měnit jen konkrétní chyby v ilustracích a často tam k opravené stránce přidá chyby na jiných. Zatím jde prostě o experiment, který nemusí mít vždy geniální výsledky. Ale i tak si se Storybookem nejspíš vyhrajete.
Není přitom nutné generovat jen knížky pro nejmenší. Například takto vypadá příběh o sametové revoluci v roce 1989, který je určen pro patnáctileté čtenáře. Příběh má vážný, zajímavý a dramatický tón a je doplněn ilustracemi ve stylu koláže (všimněte si že Gemini moc nedává texty na obrázcích).
Můžete generovat i knížky na dospělejší témata
Celou tuto vygenerovanou knížku nazvanou „Klíče v Kapsách“ si můžete prolistovat. Do ilustrací a příběhu jsem nijak nezasahoval, v zadání bylo jen sametová revoluce 1989.
Vaše hotové knížky potom můžete vytisknout nebo sdílet na ně odkaz. Náš firemní Google Workspace účet ale sdílení nepodporuje, generoval jsem je tedy na svém soukromém účtu s Gemini Pro. Knížku mi generoval ale i na běžném bezplatném Gemini s neprémiovým účtem.