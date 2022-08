GeForce RTX 4090 s 24 GB paměti je už ve výrobě. Dokazují to uniklé dokumenty

Uvedení nové generace desktopových grafických karet od Nvidie se rychle blíží a potvrzují to i uniklé snímky z fóra Baidu přímo z výroby. Podle nich se totiž začal už vyrábět nejvýkonnější chystaný model GeForce RTX 4090.

Výroba GeForce RTX 4090 se dle informací spustila už 16. srpna, přičemž zatím se jedná o dvě varianty s čipem AD102. Obě by přitom měly mít 24 GB rychlé paměti GDDR6X. Podle dřívějších úniků je známé, že by Nvidia měla použít nový typ GDDR6X s vyšší frekvencí, je ale možné, že dojde k nějakému rozdělení variant. Karta by měla mít tři Displayporty a jedno HDMI.

Dle odhadů by měla Nvidia představit novou generaci grafických karet v říjnu, takže je stále ještě dost času jak na výrobu, tak i optimalizaci biosu a také případných problémů, které se vyskytovaly i u minulé generace a dokáží zpozdit dostupnost i o několik týdnů proti původnímu plánu.

I když Nvidia dříve avizovala, že navýšila výrobní kapacity a přechází primárně na výrobní linky TSMC, v současnosti se většina výrobců čipů spíše drží zpátky a začalo hromadné snižování objednávek waferů z důvodu oslabené poptávky. Za tou je stále sílící ekonomická krize, která vychází především ze stále vyšší ceny energií.

