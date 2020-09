GeForce RTX 3090: obří grafická bestie od Nvidie v testech

Minulý týden jsme se dočkali začátku prodejů nové grafické karty od Nvidie - GeForce RTX 3080, která v nezávislých testech dosahovala v průměru o 30 % vyššího výkonu než zvládne GeForce RTX 2080 Ti v základním nastavení.

Tentokrát se ale prodejů a recenzí z celého světa dočkal i nejvýkonnější model GeForce RTX 3090, se kterým Nvidia cílí hlavně na profesionály a extrémně náročné hráči, kteří hrají ve vysokém rozlišením. A v článku si vysvětlíme, proč tomu tak nakonec je.

Spousta jader, spousta paměti

GeForce RTX 3090 je postavená na 8nm čipu GA102-300, který si Nvidia nechá vyrábět v továrnách Samsungu. Stejně jako u GeForce RTX 3080 má tento čip 28 miliard tranzistorů, ovšem k dispozici je více cuda jader (10 496 vs. 8 704), ray tracing jader (82 vs. 68), tensor jader (328 vs. 272) a také texturovacích jednotek (328 vs. 272).

Frekvence jádra i boost je ale mírně nižší, konkrétně 1 400 MHz v základu a při boostu až 1 695 MHz. GeForce RTX 3080 má v základu 1 440 MHz a boost až do 1 712.

Hlavní předností GeForce RTX 3090 je ale obrovská paměť GDDR6X s kapacitou 24 GB, která má s 384bitovým rozhraním propustnost 936 GB/s a frekvenci 9 750 MHz). Pokud jde o teoretické srovnání TFLOPS, je to 35,6 vs. 29,8 u GeForce RTX 3080. Už zde je vidět přibližně 20% nárůst výpočetního výkonu.

Karta má vyšší TDP 350 W (GeForce RTX 3080 má TDP 320 W), vyžaduje dvojici osmipinových napájejících kabelů a samozřejmě podporuje PCI Express 4.0. Nvidia doporučuje alespoň 850W zdroj. Spotřeby celé sestavy se totiž pohybuje kolem 500 W až 600 W dle konfigurace.

Díky podpoře NVLinku si jich rovněž můžete zapojit více do společného výpočtu, což není možné u nižších modelů

Testy z celého světa

K testům karty se opět dostalo mnoho zahraničních redakcí, které kartu opravdu pořádně otestovaly ve všech možných hrách a konfiguracích. Tentokrát však bylo nutné výkon karty více prověřit i při profesionálním použití a hlavně v rozlišení 8K. Nvidia totiž tvrdí, že GeForce RTX 3090 je první kartou, která umožňuje hraní her v rozlišení 8K, které má 4× více pixelů než 4K (33,2 Mpx vs. 8,3 Mpx) a karta tak musí zpracovat čtyřkrát více dat.

Hlavním důvodem, proč Nvidia přistoupila k tomuto „marketingovému“ lákadlu, je fakt, že nad rozlišení 4K už je u některých her nutná vyšší kapacita paměti. GeForce RTX 3080 má totiž pouze 10 GB, což sice stačí na 4K, rozhodně ale nastává problém u 8K.

Pokud se zaměříme na průměrný výkon, potvrzují se původní odhady - GeForce RTX 3090 je ve hrách asi o 20 % výkonnější než GeForce RTX 3080. Má to ale spoustu výjimek.



Zdroj: hexus

I v případě her mohou být totiž rozdíly obrovské. U mnoha her je totiž vidět, že tato karta i při rozlišení 4K naráží na omezení procesoru, podobně jako to už lze pozorovat u Full HD/1440p s grafickou kartou GeForce RTX 3080. Takže zatímco ve 4K jsou rozdíly skutečně kolem 20 % a v nižším rozlišení jsou minimální, v případě 8K už lze najít opravdu velké rozdíly.



Zdroj: TechPowerUp, Guru3D

V rozlišení 8K se už u některých her ukazují rozdíly v kapacitě paměti a tak není problém najít případy, kdy je GeForce RTX 3090 i dvakrát výkonnější než GeForce RTX 3080. Při extrémních konfiguracích s rozlišením 8K některé hry na GeForce RTX 3080 dokonce ani nepustíte. Oproti tomu vám ale třeba dobře poběží na starší GeForce Titan RTX, která má také 24 GB paměti.



Zdroj: OC3D, Kithuru, eTeknix, TweakTown

I 4K je zkrátka pro GeForce RTX 3090 málo a lze říci, že pro nižší rozlišení se tuto kartu vůbec nevyplatí kupovat. Přidaná hodnota pár snímků za dvojnásobnou cenu je zkrátka zbytečnost. Pokud ale honíte každý snímek a máte opravdu hodně peněz, které nedokážete utratit lépe (výkonnější procesor, více paměti, SSD a podobně), tak si s GeForce RTX 3090 koupíte zkrátka maximum, co je na trhu možné.

Náhrada GeForce Titatn RTX

GeForce RTX 3090 se předvádí hlavně v profesionálních aplikacích - ať už pro grafiku, ale i obecné výpočty třeba pro učení umělé inteligence. Zde se ukazuje hlavní výhoda v podobě 24GB paměti.

U jednodušších věcí, které nevyžadují tolik paměti, si GeForce RTX 3080 vede stále slušně a rozdíl je rovněž kolem 20 %. Jakmile ale přijde na lámání chleba a je nutné mít více paměti, rozdíl je klidně i několikanásobný oproti GeForce RTX 3080. V takovém případě je GeForce RTX 3090 skvělou volbou, protože musíme myslet na to, že GeForce Titan RTX stala kolem 70 tisíc korun a mnohem levnější GeForce RTX 3090 má i mnohem vyšší výkon.

PCI Express 4.0 a 3.0

Pokud máte platformu Intel případně starší nebo levnější desku s procesorem AMD, která má ještě sběrnici PCI Express 3.0, nemusíte se bát omezení propustnosti.

Dle testů je totiž rozdíl výkonu mezi PCI Express 3.0 a 4.0 naprosto minimální, alespoň co se týče her a běžných aplikací. Více znatelné je to při nižších rozlišeních, kde jde o jednotky procent, u rozlišení 4K už je to většinou v rámci statistické odchylky. Mnohem větší vliv rozhodně udělá teplota ve skříni, která ovlivňuje teplotu karty a tím pádem i jak dlouho a vysoko se bude udržovat boostovaná frekvence grafického čipu.

Zapomeňte na přetaktování

Zatímco u GeForce RTX 3080 ještě bylo trošku možné taktování, byť v porovnání s minulými generacemi o dost nižší - při velkém štěstí budete rádi za 5 % až 10 % navíc, v případě GeForce RTX 3090 je to ještě horší.

Je znát, že s tímto čipem už jede Nvidia na absolutní hranice a přetaktování je možné jen o pouhých několik procent. Nepomůže dokonce ani vodní chlazení. Jak zkoušel derBauer (odkaz viz výše), i když byla teplota jádra snížená na 50 stupňů Celsia, vůbec se to neprojevilo na možnostech přetaktování. Vodní chlazení tak ztrácí důvod a to i v případě hlučnosti - použité chladiče jsou díky obřím rozměrům tiché i při maximálním využití karty a udrží poměrně slušné teploty.

Vzhledem k tomu, že už se objevily rekordy s GeForce RTX 3080 s kapalným dusíkem a upraveným biosem, který otevírá možností napájení, lze podobný scénář očekávat i pro GeForce RTX 3090. Ovšem to není nic pro běžné použít, pouze trhání rekordů se značným rizikem poškození karty.

Opět „papírový“ start?

Podobně jako u GeForce RTX 3080, která ani týden po začátku prodejů po celém světě stále není běžně k dispozici, je na tom GeForce RTX 3090 stejně. A to i přesto, že má dvojnásobnou cenu 41 tisíc korun ve verzi Founders Edition.

Opět se tak opakuje situace, že zájem je velký a množství karet je malé, takže se dostalo jen na pár šťastlivců, kteří si vystáli frontu nebo stihli objednat pár sekund po zveřejnění na e-shopech.

Karta GeForce RTX 3090 je rozhodně nejvýkonnější grafickou kartou na trhu, ale lze ji doporučit hlavně pro hraní v rozlišení 4K a vyšším. I tak bude rozdíl v průměru kolem 20 %, za což zaplatíte dvojnásobnou cenu oproti GeForce RTX 3080.

Pokud ale patříte mezi profesionály, kteří využijí větší paměť, je tato karta extrémně výhodná a výkonná, protože v takovém případě je nutné ji porovnávat se starší GeForce Titan RTX.

A jak to bude s dostupností? Dle informací putuje do Česka každý týden jen pár stovek kusů GeForce RTX 3080, takže u GeForce RTX 3090 lze očekávat spíše ještě nižší čísla. V příštích měsících lze ale očekávat zvětšení dodávek.

Uvidíme, jak se předvede AMD a zda nová generace grafických karet bude schopná konkurovat nové nabídce od Nvidie, která je opravdu silná a navíc by se měla brzy rozšířit o nové modely. Nejdříve se dočkáme 8GB verze GeForce RTX 3070, která dorazí 15. října.