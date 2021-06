GeForce RTX 3080 Ti a 3070 Ti přicházejí. Nvidia nasadila nízké ceny, ale víte, jak to je

Tak jsme se konečně dočkali a společnost Nvidia představila dvě již dlouho očekávané desktopové grafické karty GeForce RTX 3080 Ti a GeForce RTX 3070 Ti. Oba modely skvěle zapadají do stávající nabídky modelů a Nvidia vyplní chybějící části tak, aby mohla lépe konkurovat nabídce a cenám AMD.

GeForce RTX 3080 Ti: extrémní výkon za slušnou cenu

Na GeForce RTX 3080 Ti se hodně čekalo z několika důvodů. Klasická GeForce RTX 3080 má totiž jen 10 GB GDDR6X, což může být v některých případech omezující a hlavně problémem do budoucna, kdy budou hry náročnější na paměť. Zároveň je výkon výrazně nižší než u GeForce RTX 3090, která je ale zase extrémně drahá.

GeForce RTX 3080 řeší oba problémy – má už použitelnější 12 GB paměti GDDR6X a vzhledem k čopu GA102-225 s 10 240 cuda jádry se výkonem velmi podobá mnohem dražší GeForce RTX 3090, která má 10 496 cuda jader (24 GB paměti ve hrách výkonově nepoznáte).

Základní frekvence čipu je 1 365 MHz, ale s boostem až 1 665 MHz. Výrobci však budou pochopitelně nabízet i mírně přetaktované modely. Propustnost pamětí je 912 GB/s, tedy rovněž velmi podobně s GeForce RTX 3090 (936 GB/s). Takto výkonný model se ale pochopitelně dostal spotřebou na úroveň vyššího modelu a TDP je tedy 350 W.

Nvidia nastavila i velmi dobrou cenu 1 199 dolarů (32 000 Kč). Problém je ale nastavená maloobchodní cena a současná situace, kdy už se objevily tyto modely v e-shopech za dvojnásobnou cenu a více. I za tuto cenu ale počítejte s tím, že budete mít asi problém ji sehnat, protože poptávka je stále velmi vysoká.

Začátek prodejů je stanoven na 3. června, kdy by se měly objevit i nezávislé recenze z celého světa, které vám zase v přehledu přineseme.

GeForce RTX 3070 Ti se stejnou pamětí

Nvidia už poměrně dlouho prodává model GeForce RTX 3070, nyní ale přichází s mírně výkonnějším modelem GeForce RTX 3070 Ti, který je postaven na čipu GA104-400 s 6 144 cuda jádry, zatímco běžná GeForce RTX 3070 jich má 5 888.

Základní frekvence čipu je 1 580 MHz a boost až do 1 770 MHz. Co asi řadu uživatelů nepotěší, že tento upgradovaný model má stále jen 8 GB paměti, byť rychlejších GDDR6X s propustností 608 GB/s oproti 448 GB/s u GeForce RTX 3070.

Kvůli zvýšení výkonu se ale rovněž značně zvedla i spotřeba a TDP je tak místo 220 W rovnou 290 W.

Nvidia zvolila atraktivní cenovku 599 dolarů (15 800 Kč), ale v reálu počítejte minimálně s dvojnásobkem. Karta se začne prodávat 10. června a den před tím by měly vyjít i recenze.

Nové hry s podporou Nvidia DLSS

Spolu s uvedením nových grafických karet se Nvidia pochlubila i několika novými hrami, které podporují technologii DLSS a případně i v kombinaci s ray tracingem.

Patří mezi ně DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Icarus, nebo Dying: 1988. LEGO Builders Journey, The Ascends nebo The Persistence. Nvidia už má v nabídce podporovaných her přes 130 kousků, což už je velmi slušný náskok proti AMD, která vlastní řešení v podobě technologie Super Resolution teprve uvede.