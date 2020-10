GeForce RTX 3070 v podrobných testech rozbrečí majitele předchozí generace

Nvidia zatím představila pouze tři modely desktopových grafických karet řady GeForce RTX 3000, které jsou postavené na 8nm architektuře Ampere. Zatímco dva výkonnější modely jsou „dostupné“ několik týdnů, na nejnižší model GeForce RTX 3070 jsme si kvůli odložení museli počkat až na konec tohoto měsíce.

V marketingových materiálech Nvidia uváděla, že se GeForce RTX 3070 svým výkonem vyrovná GeForce RTX 2080 Ti, která se prodávala (prodává) za přibližně dvojnásobnou cenu. Je tomu skutečně tak nebo je v tom jako obvykle nějaký háček?

GeForce RTX 3070 v číslech

Základní parametry grafické karty GeForce RTX 3070 jsou už známé od samotného uvedení. Karta má čip GA104 se základní frekvencí 1,5 GHz a s turbo se dostává až na 1 725 MHz. Čip má celkem 5 888 cuda procesorů, 184 texturovacích jednotek a 96 jednotek ROP.



Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition

Oproti minulé generace má architektura Ampere už třetí generaci tensor jader (184) a druhou generaci ray tracing jader (46).



Porovnání architektur Turing a Ampere

Karta používá paměti GDDR6 s kapacitou 8 GB a 256bitový rozhraním s frekvencí 14 GHz a propustností 448 GB/s. Malá kapacita paměti by mohla znamenat omezení při hraní ve 4K při maximálním nastavení kvality, jak se ale ukazuje, zatím to není žádný reálný problém. Hry sice alokují více paměti, ale reálně tak velkou kapacitu grafické paměti nevyužívají a problémy nastávají až při hraní v 8K a navíc pouze u některých her.



Detail čipu s architekturou Ampere

Teoretický výpočetní výkon karty je 20,31 TFLOPS, zatímco GeForce RTX 2080 Ti má ve stejném případě 13,45 TFLOPS a GeForce RTX 3080 pak 29,77 TFLOPS. Jak je vidět, Nvidia v této oblasti trochu zamíchala kartami, avšak hrubý výpočetní výkon se rozhodně netýká samotného výkonu ve hrách.

GeForce RTX 3070 se pyšní relativně nízkým TDP 220 W, zatímco GeForce RTX 2080 Ti má 250 W a GeForce RTX 3080 pak 320 W. Stejně však počítejte s tím, že Nvidia doporučuje minimálně 650W zdroj. Externí napájení je řešené pomocí jednoho 12pinové konektoru (Nvidia Founders Edition) nebo klasického osmipinu PCI Express.

Karta podporuje sběrnici PCI Express 4.0, ale jak ukázaly starší testy u výkonnějších modelů, nemusíte se bát žádného omezení ani s PCI Express 3.0, výkon je naprosto stejný.

Testy z celého světa

Připravili jsme si pro vás výběr testů od zahraničních redakcí, kde naleznete starší i nejnovější hry, ve všech populárních rozlišeních a dalších konfiguracích. Tentokrát se všechny redakci dostaly pouze k verzi Founders Editon od Nvidie, respektive je to jediná verze, ke které vyšly všechny recenze a testy výkonu.

S verzemi od jednotlivých výrobců lze očekávat ještě mírně zvýšený výkon a také ještě trochu lepší chlazení, podobně jako je to u výkonnějších modelů.

Jak je vidět i z vybraných testů, Nvidia splnila své tvrzení a GeForce RTX 3070 je skutečně v průměru stejně výkonná jako GeForce RTX 2080 Ti. V některých hrách má mírně navrch GeForce RTX 3070, v jiných zase GeForce RTX 2080 Ti. Když se to ale srovná dohromady, není mezi nimi rozdíl.



Zdroj: Guru3D a Legit Reviews



Zdroj: AusGamers, OC3D, kitguru

Novější GeForce RTX 3070 naopak vede v mnoha profesionálních aplikacích a rovněž je třeba připomenout, že má k dispozici i nové enkódéry, což se hodí při transkódování videa a dalších činnostech. Z technologického pohledu je tak určitě vhodnější koupit novější generaci, i kdyby GeForce RTX 2080 Ti stála stejně (což nestojí).

Přetaktování a hluk

Stejně jako ostatní modely řady GeForce RTX 3000, i GeForce RTX 3070 na tom je s přetaktováním poměrně bídně. V průměru počítejte s tím, že zvednete výkon o přibližně 5 %, maximálně 10 % u některých vybraných her. Protože má karta klasické paměti GDDR6, zvyšování frekvence paměti se případně projeví chybou v obraze, takže hned poznáte, že už jste přes čáru. V případě GeForce RTX 3080 a 3090 s GDDR6X dochází ke snižování výkonu, protože paměti hlídají kvalitu signálu.



Zdroje: TechPowerUp a HotHardware

Spotřeba karty je vzhledem k TDP velmi nízká v klidu i při zátěži a naprosto skvěle dopadly i testy hluku. V klidu se ventilátory vůbec netočí a při zátěži jde o nejtišší kartu v testech. Uvidíme, jak na tom budou chladiče ostatních výrobců, protože například Asus ve verzích TUF u GeForce RTX 3080 a 3090 dokázal vyrobit ještě efektivnější chladiče.

Nejlepší poměr ceny a výkonu

GeForce RTX 3070 je aktuálně to nejlepší, co lze koupit z pohledy ceny a výkonu. Za cenu 13 990 korun nabízí stejný výkon jako GeForce RTX 2080 Ti a navíc podporuje novější technologie a v mnoha vlastnostech je lepší.



Zdroj: Hexus

I když to zní skvěle, problémem je reálná dostupnost. Podobně jako u GeForce RTX 3080 a 3090 bude dostupnost opět mizerná a rozhodně nepočítejte s tím, že kartu snadno koupíte, tedy pokud nebudete mít štěstí nebo konexe v distribučních kanálech.

Načasování testů a začátku prodeje má ale další problém - dnes AMD představí grafické karty řady Radeon RX 6000, od kterých se očekává výkon, který bude konkurovat právě modelů GeForce RTX 3000. Lze očekávat, že AMD nasadí konkurenceschopné ceny a podmínky se zcela změní. Kdy budou k dispozici nezávislé testy zatím není jasné, ale pokud přímo nepreferujete Nvidii (ray tracing a tensor jádra, DLSS, GeForce Experience atp.), určitě počkejte na to, co předvede AMD.

Video z uvedení karet GeForce RTX 3000