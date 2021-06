GeForce RTX 3070 Ti je v prodeji, prozkoumejte testy z celého světa

Na začátku tohoto měsíce představila Nvidia dvě nové grafické karty – GeForce RTX 3080 Ti a také slabší GeForce RTX 3070 Ti. Právě druhá zmíněná se dnes začal prodávat a s tím jsou k dispozici i podrobné testy z celého světa.

GeForce RTX 3070 Ti s rychlou pamětí

Nvidia v případě GeForce RTX 3070 Ti přistoupila jen k menšímu rozdílu oproti stávající GeForce RTX 3070. Grafická karta stále používá čip GA104, avšak počet cuda jader vzrostl z 5 888 na 6 144. Základní frekvence jádra je 1 580 MHz a boost frekvence je až 1 770 MHz. Zde tedy žádné větší rozdíly nejsou.

Velká změna je ale v použitých pamětech. Zatímco klasická GeForce RTX 3070 má paměti GDDR6 s propustností 448 GB/s, nová GeForce RTX 3070 Ti už má rychlejší paměti GDDR6X (256bitové rozhraní) jako vyšší modely s tím, že propustnost se dostala na znatelně vyšších 608 GB/s. Kapacita této paměti ale bohužel zůstala stejná – pouhých 8 GB, což je trochu problém do budoucna a nevýhodné je to i při porovnání s modelem Radeon RX 6800 od AMD, který má 16 GB.

Jak se to projeví na výpočetním výkonu? Dle Nvidia má novinka výkon 21,75 TFLOPS, zatímco model bez Ti zvládne 20,314 TFLOPS. Je tedy vidět, že z pohledu hrubého výkonu je rozdíl velmi malý.

Co se ale rovněž výrazně zvýšilo je TDP, které narostlo z 220 W na 290 W, takže zase je nutné si pohlídat kvalitní a výkonný napájecí zdroj.

Testy z celého světa

Protože se nejedná o hi-end model, lze u něho očekávat větší poptávku kvůli nižší ceně. Vzhledem k výkonu nelze příliš uvažovat nad tím, že byste si kartu kupovali přímo pro rozlišení 4K, protože u něho 60 fps s maximálními detaily dosáhnete jen u vybraných her. Karta je tedy ideální spíše pro Full HD případné někde mezi tím. Počet snímků za sekundu samozřejmě snadno ovlivníte nastavením kvality grafiky, ale když už si kupujete takto drahou kartu, předpokládá se, že chcete vidět i Ultra detaily v nejnovějších hrách.

Na zmíněných odkazech naleznete recenze a videorecenze z celého světa, kde si najdete vaši oblíbenou hru nebo aplikaci, protože kartu lze používat i pro akceleraci řady úloh.

Jak můžete vidět i z vybraných grafů, rozdíly oproti GeForce RTX 3070 jsou opravdu velmi malé. Zatímco ve Full HD je to spíše kolem 5 %, ve 4K lze u některých her pozorovat až o 10 % výkonu navíc. Problém ale je, že se to týká fps, které jsou často nehratelné, takže 4K spíše nebrat vůbec v potaz.



Zdroj: TechPowerUp, Hexus

Pokud se zaměříme i na srovnání poměru ceny a výkonu, tam karta kvůli malému rozdílu oproti GeForce RTX 3070 rovněž nevychází příliš dobře a je rozhodně výhodnější si pořídit právě levnější model bez Ti.



Zdroj: Guru3D, HotHardware

Je to ale samozřejmě tak trochu vtip, protože si v současnosti stejně nekoupíte ani jednu, leda byste měli telefon přímo na Jensena Huanga a on měl náhodou ještě jednu v troubě.

Má to význam?

Nvidia uvádí, že maloobchodní koncová cena za GeForce RTX 3070 Ti je 15 800 Kč, zatímco GeForce RTX 3070 vychází na 13 999 korun. Ano, obě ceny jsou zcela mimo aktuální realitu a když budete mít štěstí, koupíte je za dvojnásobek.

Příplatek za Ti model se příliš nevyplatí právě kvůli malému výkonnostními rozdílu, který je obzvláště malý u rozlišení Full HD. Pokud ale herní grafiku potřebujete, musíte zkrátka stejně brát cokoli, co se náhodou objeví skladem.