GeForce RTX 3060: podrobné informace a testy levné grafiky, kterou si nekoupíte

Jak už Nvidia dříve zmiňovala, na konci února jsme se konečně dočkali dostupnosti nové grafické karty GeForce RTX 3060 na trhu, byť zatím spíše na papíru.

Novou kartu dostali novináři už v předstihu (19. února) k testování, a nyní tak spolu se zahájením prodeje vypluly na svět i recenze z celého světa. Nvidia rovněž prozradila bližší detaily, takže se podíváme na vše potřebné.

GeForce RTX 3060 a nečekaně velká paměť

Nový model GeForce RTX 3060 přichází až po výkonnější a dražší verzi GeForce RTX 3060 Ti, odlišuje se ale zásadní věcí – má mnohem větší paměť a to dokonce i ve srovnání s GeForce RTX 3070 a GeForce RTX 3080. Karta má totiž 12 GB GDDR6, což je na tuto třídu naprosto nečekané a dalo by se říci i zcela zbytečné.

Více paměti je potřeba hlavně ve vysokém rozlišením 4K a více, kde ale zase této kartě chybí potřebný výpočetní výkon. Co Nvidia tímto krokem sleduje? Na jednu stranu chce z pohledu kapacity paměti jistě nabídnout lepší řešení, než má AMD, které jí vypeklo u vyšších modelů, kde nabízí 16 GB paměti. Na druhou stranu je to určitá záruka do budoucna, že i budoucí hry poběží bez omezení. Lze totiž počítat s tím, že budou náročnější na paměť – nové herní konzole mají 16 GB paměti, přičemž pro hry je k dispozici něco kolem 10 až 12 GB paměti. A vývojáři budou rozmlsaní.

Nvidia u této karty předpokládá, že bude velmi populární, a pokud zajistí dostatek kusů na trhu, jistě ji lze do budoucna čekat mezi populárními kartami u hráčů ve statistikách Steamu.

Hlavní výpočetní 8nm čip GA1006 (o výrobu se stará Samsung) má velikost 276 mm² a 13,25 miliardy tranzistorů. Disponuje 3 584 cuda procesory a boostovací frekvence základní verze se dokáže dostat až na 1 777 MHz. Zmíněná 12GB paměť GDDR6 používá 192bitové rozhraní.

Z pohledu hrubého výpočetního výkonu (12,8 TFLOPS) je karta dvakrát výkonnější než starší GeForce RTX 2060 a třikrát výkonnější než GeForce GTX 1060.

I přes to je ale TDP takřka srovnatelné s minulou generací, protože je pouze 170 W, zatímco GeForce RTX 2060 má TDP 160 W. Nvidia rovněž nasadila dokonce mírně nižší „doporučenou“ cenu než u GeForce RTX 2060 (349 dolarů) – 329 dolarů, což je podle Nvidie 8 999 Kč. Jaká je ale realita, si povíme později.

Mezi výstupy je standardně jedno HDMI 2.1 a tři DisplayPorty 1.4.

Testy z celého světa

Zajímavostí je, že se recenzenti tentokrát hromadně nedostali k žádné Founders Edici přímo od Nvidie, ale k modelům od různých značek. Z odkazů si můžete prohlédnout spoustu grafů na různých sestavách s různou konfigurací procesorů i pamětí. Jako vždy, do galerie jsme vybrali pár reprezentativních vzorků.

GeForce RTX 3060 je v průměru o 20–30 % slabší než GeForce RTX 3060 Ti, což je poměrně hodně. Je dokonce o pár procent slabší než starší GeForce RTX 2070. Například u Cyberpunku 2077 počítejte s tím, že nad 60 fps se dostanete jen u rozlišení Full HD, při vyšším rozlišení už budete muset dělat kompromisy v nastavení kvality nebo počtu snímků za sekundu.

Karta je tak primárně určená pro hraní ve Full HD, zatímco s GeForce RTX 3060 Ti si u některých her můžete užít 60 fps při maximálně kvalitě i ve vyšších rozlišeních. Nvidia splnila slib i co se týče omezení výkonu při těžení kryptoměn. Dle měření těžby Ethereum karta zvládala v základním nastavení bez úprav kolem 22 MH/s, zatímco GeForce RTX 3060 Ti zvládne téměř trojnásobek – 58 MH/s. Omezení by přitom mělo být na hardwarové úrovni a úprava biosu by tak neměla pomoci. Uvidíme, jak si s tím těžaři poradí.

Podobně jako u jiných modelů grafických karet řady GeForce RTX 3000, počítejte s tím, že možnosti přetaktování jsou značně omezené. Ze základních frekvencí dostanete maximálně kolem 5 % až 10 % výkonu navíc, záleží dle konkrétního kusů a chlazení ve skříni.

Opět nedostupná karta

Vzhledem k ceně a výkonu vychází karta dobře, byť některé starší grafiky jsou na tom stále lépe (například GeForce RTX 2070). Je to ale dost neobjektivní výrok. Problém totiž je, že za udávanou cenu od 8 999 Kč kartu nikde neseženete a nejen to – nekoupíte jí ani za jakoukoli jinou cenu.

V největších českých e-shopech narazíte pouze na „Těšíme se“, „Není skladem“ a „Neznámá cena“, u všech modelů od různých výrobců. A co na bazarech? Tam si kartu koupit můžete od vychytralých přeprodejců za vesmírné částky jako třeba 22 tisíc korun, 28 tisíc korun a podobně.

Zkrátka šílenost, kterou Nvidia a prodejci stále neřeší. Přeprodejci a těžaři se tak víceméně postarají o to, aby se k této grafice dostalo minimum hráčů nebo si za to zaplatí částky, které odpovídají GeForce RTX 3080.

Dokud tak nebude dostatek karet na trhu, jedná se opět o virtuální papírovou kartu za aktuálně neznámé ceny.