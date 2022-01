GeForce RTX 3050: nejlevnější Ampere od Nvidie pro nenáročné hráče

Nvidia na letošním CESu po dlouhém čekání představila nový nejnižší model desktopové grafické karty GeForce RTX 3050, která je postavená pod dříve uvedený model GeForce RTX 3060. Zatímco do notebooků už se chystá i verze „Ti“, na desktopu si zatím musíme vystačit s klasickou variantou.

Ampere v ořezané formě

Grafická karta GeForce RTX 3050 je postavená na 8nm čipu GA106, tedy podobně jako vyšší model GeForce RTX 3060. Čip o velikosti 276 mm² má celkem 12 miliard tranzistorů a obsahuje 2 560 cuda jader. Počet ray tracing jader je 20 a tensor jader je pak 80.

Nejlevnější desktopové grafické karty AMD/Nvidia Radeon RX 6500 XT GeForce RTX 3050 Čip, architektura Navi 24 XT, RDNA 2 GA106, Ampere Počet tranzistorů 5,4 miliardy 12 miliard Výroba 6 nm 8 nm Cuda/Stream procesory 1024 2 560 Ray tracing jádra - 20 Tensor jádra - 80 Herní frekvence 2 685 MHz 1 550 MHz Boost frekvence 2 825 MHz 1 777 MHz Kapacita a paměť 4 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Šířka sběrnice paměti 64bit 128bit Propustnost 128 GB/s 224 GB/s Výpočetní výkon (FP32) 5,79 TFLOPS 9,1 TFLOPS TDP 107/120 W 130 W Cena (DMOC) 5 999 Kč 6 999 Kč

Standardní frekvence čipu je až 1 777 MHz (stejně jako u GeForce RTX 3060) a Nvidia naštěstí neudělala stejnou chybu jako AMD a grafiku vybavila dostatečnou 8GB pamětí GDDR6 se 128bitovým rozhraním, frekvencí 14 GHz a propustností 224 GB/s.

Hrubý výpočetní výkon se díky tomu dostává na hranici 9,1 TFLOPS, což je ale poměrně velký odskok ve srovnání s GeForce RTX 3060, která zvládne 12,7 TFLOPS. Na druhou stranu se podařilo značně snížit TDP na pouhých 130 W, přičemž nutností je jen jeden šestipinový externí PCI Express konektor.

V nabídce modelů nebudou chybět ani velmi malé varianty

Nižší výkon také umožnil, že si karta vystačí pouze s osmi linkami PCI Express 4.0 a když ji připojíte do starší základní desky s PCI Express 3.0, dočkáte se snížení výkonu jen o přibližně 1 % až 2 % a to ještě jen u některých her a aplikací.

Testy z celého světa

Různé redakce dostaly různé modely, které jsou například již z výroby mírně přetaktované, proto je grafy výkonu vždy nutné brát s ohledem na tyto rozdíly. K tomu je samozřejmě nutné připočíst rozdíly v použitých procesorech, pamětech, nastavení kvality ve hrách a podobně.

V přehledu si tak můžete otevřít řadu zahraničních recenzí, kde jistě najdete sestavu, která se té vaší bude alespoň trochu podobat.

GeForce RTX 3050 je rozhodně karta, která cílí na rozlišení Full HD. Pokud budete chtít moderní hry hrát i ve vyšším rozlišení, budete pro dosažení 60 fps v drtivém počtu případů muset snižovat kvalitu grafiky ve hrách.



Zdroj: Guru3D

Dobrou zprávou je, že na rozdíl od nedávného fiaska v podobě Radeonu RX 6500 XT s 4 GB paměti tato grafika netrpí problémy s malou pamětí. Použitých 8 GB je zkrátka už dostatečná kapacita i pro takto levnou grafiku a díky tomu si například můžete vychutnat maximální nastavení kvality obrazu s ultra kvalitou textur třeba ve Far Cry 6, aniž by to mělo nehratelný dopad jako u zmíněného Radeonu (propad i na jednotky fps).

Nvidia i u tohoto modelu těží ze skvělé podpory DLSS, takže lze ve Full HD relativně plynule hrát i nejmodernější tituly s ray tracingem, včetně třeba velmi náročného Cyberpunku 2077 a podobně.



Zdroj: TechPowerUp, HotHardware

Rozdíly ve výkonu se pochopitelně liší hra od hry, ale obecně lze říci, že GeForce RTX 3050 je asi o 10 % pomalejší než GeForce RTX 2060, ale v některých hrách předběhne i GeForce RTX 2070. Výkon je pár procent nad úrovni GeForce GTX 1080 a GTX 1660 Ti. V porovnání s Radeonem RX 6500 XT je v průměru asi o 30 % výkonnější, ale kvůli paměti taky klidně až o 400 % (ano, až 4×, ta malá paměť je u Radeonu zkrátka někdy velký problém) a někdy porazí dokonce i Radeon RX 6600.

Pokud jde o přetaktování, možnosti jsou na dnešní poměry poměrně velké, s vyššími frekvencemi lze zdarma pomocí softwaru dosáhnout o 5 % až 10 % výkonu navíc, záleží v jakých hrách.

Nejvýhodnější grafika

Nvidia pro GeForce RTX 3050 nastavila doporučenou maloobchodní cenu 249 dolarů, což je asi 7 tisíc korun. Realita ale bude asi taková, že počítejte něco kolem dvojnásobku této hodnoty, tedy kolem 14 tisíc korun.

V porovnání s moderními grafikami a jejich cenami se však jedná o jeden z nejvýhodnějších modelů v poměru výkonu a ceny. Vzhledem k tomu, že se jde o relativně úspornou kartu, která nevyžaduje drahý napájecí zdroj a je tak ideální pro běžné hráče, kteří hrají ve Full HD, bude mizet z obchodů asi mizet ještě rychleji než všechny ostatní modely.