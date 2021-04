GeForce Now se rozrůstá o dalších 15 her a vylepšuje obraz s pomalejším internetem

Nvidia pokračuje v neustále inovaci v oblasti cloudového streamovaného hraní v rámci služby GeForce Now a na tento týden si připravila i velké rozšíření nabídky her.

GeForce Now dostává celkem 15 nových her, mezi kterými jsou Turnip Boy Commits Tax Evasion, Anno 2070, Anno 2205, Cardaclysm, Chinese Paladin: Sword and Fairy, Darksiders: Warmastered Edition, Exanima, Port Royale 4, Rayman Legends, Skyborn, Torchlight, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, Worms: Clan Wars, Yes a Your Grace, Yuppie Psycho: Executive Edition.

Nejnovější verze samotné aplikace GeForce Now, kterou Nvidia poměrně často aktualizuje, obsahuje vylepšení obrazu skrze Adaptivní VSync, což by dle tvrzení mělo snížit trhání při hraní na pomalejším internetu a zároveň i při dobrém připojení. Novou adaptivní synchronizaci podporuje jen několik vybraných her, podpora se bude postupně rozšiřovat. V případě klienta pro macOS nová verze snižuje odezvu ve všech hrách až o 16 ms.

Nvidia stále nabízí možnost hraní zdarma s omezením na jednu hodinu hraní najednou a čekací dobou, placená verze s přednostním přístupem, delší dobou hraní a hraní na grafických kartách s podporou ray tracingu pak stojí 269 korun měsíčně.

