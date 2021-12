GeForce Now na Macích s čipy M1 už běží ve vyšším rozlišením a s 120 fps

Nvidia v rámci streamovací herní platformy GeForce Now nedávno představila výkonnější variantu „GeForce RTX 3080“, která nabízí cloudové hraní ve vyšším rozlišením a vyšším počtu snímků za sekundu. Upgradu se nyní dočkala i klientská aplikace pro Macy s čipy M1.

Nvidia totiž zapnula pro tyto počítače možnost hraní v rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů a to až s 120 fps. Jedná se tak například o nativní rozlišení displeje u MacBooku Air s M1 a starší třináctky MacBook Pro s čipem Intel. V případě nových MacBooků Pro s M1 Pro a M1 Max s úhlopříčkou 14 palců a 16 palců je to mírně pod konfigurací displeje, které mají rozlišení 3 024 × 1 964 bodů, respektive 3 456 × 2 234 bodů u většího modelu. Z původního maximálního rozlišení Full HD (1080p) se ale každopádně jedná o velký skok v rozlišení a počtu pixelů.

GeForce Now navíc přidala další nové herní tituly a to konkrétně Anno 1404 History Edition, Prison Architect, A-Train: All Aboard! Tourism, White Shadows, Monopoly Madness, Super Magbot nebo Untitled Goose Game.