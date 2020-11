Geforce Now míří na iOS. Obchází App Store a jede rovnou v prohlížeči

Geforce Now – služba pro hraní streamovaných her přes internet – nastupuje do další velké fáze. Po platformách Android, Android TV, Windows, Mac OS a Chrome OS přidává další obří platformu – iOS – tedy systém pro telefony iPhone a tablety iPad.

Především ale nepřichází jako aplikace v App Store, stačí si ji otevřít v prohlížeči na adrese play.geforcenow.com.

Jak se daří Geforce Now

Nvidia pro Geforce Now uvádí 5 miliónů registrovaných uživatelů, kteří mohou okamžitě přímo hrát 750 her od 250 různých vydavatelů. Celkem se na Geforce Now odstreamuje 15 miliónu hodin měsíčně. Zdarma přitom máte souvislý hodinový blok a základní grafiku. Za časově nelimitované hraní, prioritu při čekání na spojení a a ray-tracing efekty ve hrách už musíte platit měsíční paušál 139 Kč (nebo 695 Kč na půl roku).

Právě hodinový blok zdarma bude pro uživatele na iOS hodně zajímavý. Mobilní hraní obvykle spočívá v kratších herních dávkách a tak ta hodina bude často stačit.

Na Geforce Now můžete hrát zdarma běžné free-to-play hry jako Fortnite, Apex Legends a mnoho dalších (celkem 70). Placené hry si pak kupujete na běžných herních obchodech Steam, Epic Store nebo Uplay od Ubisoftu, nově se k nim přidá za chvíli i GOG. V rámci Epic Store se podporují i týdenní akce, kdy placené hry můžete získat zdarma.

Geforce Now se propojí s vaším účtem a pochopí, že tu hru máte koupenou a rovnou vám ji nabídne ke spuštění přes internet. Nekupujete si tedy hry jen pro Geforce Now, ale zahrajete si je případně i na svém herním počítači.



Geforce Now uvádí celkem 70 her zdarma

Geforce Now má nejraději pevné spojení do internetu o co nejvyšší rychlosti, ale stačí rozumně rychlý internet (download od 10 Mbit/s výš) přes bezdrátovou síť pro hraní v 720p.

Prohlížeč už Geforce Now umí

Geforce Now jede v prohlížeči Chrome na Chromeboocích už několik měsíců, teď se ale podpora rozšiřuje i na Safari na iOS a Chrome na stolních počítačích. Ještě před dvěma týdny nám Nvidia tvrdila, že v běžném Chrome na Windows pojede Geforce Now až příští rok, teď jsem to ale ověřil a zahrál si už nyní. Díky prohlížeči pak pojede Geforce Now i na Linuxu.

Nepotřebujete tedy ani práva k nainstalování aplikace na počítač, stačí otevřít stránku Geforce Now v prohlížeči.

Díky spouštění v Safari nemusí Nvidia řešit požadavky Applu na přidání od App Store a ani nemusí odvádět Applu procenta z tržeb. Na Geforce Now na Applu ale budete potřebovat gamepad. Dotykový displej natož klávesnice na displeji rozhodně stačit nebudou. Stačí připojit Bluetooth gamepad, třeba i ten pro PlayStation 4, a můžete hrát.

Na iOS si tak nyní zahrajete stovky her pro klasické velké počítače a to včetně Fortnite, kterou nedávno Apple vyhodil z App Store pro porušení podmínek.

Nezahrajete si úplně vše, ale Cyberpunk bude

Geforce Now po spuštění narazila u několika vydavatelů, kterým nestačilo, že můžete hrát jen hry, které jste si koupili, ale chtěli další poplatky. Ti z Geforce Now odešli a stejně tak na Geforce Now nenajdete starší hry z vaší herní knihovny.



Nvidia se chlubí podporou od mnoha evropských vývojářů a vydavatelů

Není tu třeba žádné Grand Theft Auto, Sim City, chybí Doom, Fallout a další. Navíc i když mám Farming Simulator zdarma od Epic Store, dostupný je jen jako verze Steam, kterou nemám. Ne vše tedy jede, ale naštěstí se i zdarma můžete podívat, co si z vašich her zahrajete. Nvidia uvádí 750 dostupných her.



Nový Watch Dogs, Assasins Creed už je od uvedení na trh, Cyberpunk 2077 bude

Především si ale na Geforce Now zahrajete nový Cyberpunk 2077 a to už v den oficiálního uvedení. Samozřejmě s RTX efekty v případě placeného členství a nově i koupeném z obchodu GOG.