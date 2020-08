GeForce Now míří na Chromebooky - pařit půjde v prohlížeči

Služba pro streamované hraní přes internet – Nvidia GeForce Now – přidává další podporovanou platformu. Nově budete moci hrát i na Chromeboocích, tedy noteboocích s operačním systémem Googlu, kde se všechny „aplikace“ spouští v prohlížeči. Nově bude dostupná adresa play.geforcenow.com, kde si spustíte prostředí Geforce Now v prohlížeči a dostanete se ke svým hrám na službách Steam, Epic Games, nebo UPlay.

Při této příležitosti se Nvidia pochlubila i několika statistikami. Aktuálně GeForce Now hlásí 4 milióny registrovaných uživatelů (pro srovnání Uplay – obchod Ubisoftu – udává 55 miliónů registrovaných). Největší Steam pak má 95 miliónů měsíčních aktivních uživatelů (těch registrovaných bude pochopitelně násobně více).

Každý měsíc se ze serverů Nvidie odstreamuje 15 miliónů hodin hraní a počet podporovaných her překračuje 650. Právě s objemem dostupných her má GeForce Now trochu problémy, protože někteří herní vývojáři odmítají pochopit, že z pohledu hráče je GeForce Now jen další počítač, na kterém může hrát jen ty hry, které si sám zakoupil v jednom ze tří podporovaných obchodů, nebo si vybere z 70+ free to play her (nechybí Fortnite, League of Legends, Apex a další).

Nejlepší spolupráci má Nvidia s Ubisoftem, se kterým se dohodla i na výhodných balíčcích předplatného s herním obsahem pro free to play battle royale hru Hyper Scape.

Těšíme se na Cyberpunk

Významnou událostí pro GeForce Now se bezesporu stane uvedení hry Cyberpunk 2077. Okamžitě při startu bude Cyberpunk dostupný i na GeForce Now (samozřejmě si ho musíte koupit do své Steam knihovny) a využijete i RTX efekty s využitím DLSS pro vyšší snímkové frekvence.

Nemusíte mít tedy herní počítač ani grafickou kartu s cenou přes deset tisíc korun a zahrajete si Cyberpunk 2077 v plných detailech. A jestli časem na nějaký výkonnější hardware našetříte, o váš herní pokrok v Geforce Now nepřijdete díky synchronizaci přes Steam. Případně doma hrajete na výkonném železe a na cestách pokračujete na malém kancelářském notebooku.

Prohlížeč otevírá dveře

Aktuálně můžete GeForce Now rozjet jako aplikaci pro Windows a Mac OS X, spustit ji přes Nvidia Shield Android TV na televizoru, nebo hrát i na mobilním telefonu s Androidem. Nově se k tomu přidává i hraní v prohlížeči na Chromeboocích. Zatím tedy jen na Chromeboocích.

Díky univerzálnímu prostředí prohlížeče se nejspíš časem rozšíří podpora na více zařízení, případně i operační systémy. Operační systém Chrome OS je navíc dostupný i zdarma v open source verzi (s několika omezeními). Službu Geforce Now by tedy časem mělo být možné spustit třeba jen nabootováním nějaké live distribuce z USB klíčenky bez ohledu na operační systém na daném počítači.

Zatím ale v daném směru Nvidia nic neoznamuje a soustředí se na přidání Chromebooků mezi podporované systémy. Z těch hlavních platforem není GeForce Now na iOS, přičemž iPadu by hraní přes internetu určitě slušelo. Zatím ale Nvidia raději vyčkává jak dopadne aktuální přestřelka mezi Epicem a Applem. Nejde o technické omezení, ale spíš o finanční stránku.