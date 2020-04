GeForce Now má problém. Vydavatelé her službu opouštějí, protože chtějí víc peněz

Nvidia spustila svou herní streamovací službu v únoru a od té doby se podařilo nabrat miliony uživatelů. Zároveň ale odchází někteří herní vydavatelé. Nově tak učinil třeba Warner Bros a Xbox Game Studios. Na platformě skončí v pátek.

Služba GeForce Now je přitom jedna z nejpřívětivějších pro hráče. V základu s drobnými omezeními funguje zcela zdarma, za 139 korun měsíčně je možné si předplatit přednostní přístup k serverům, vyšší kvalitu a delší limit pro jedno hraní. Zároveň není nutné znovu kupovat hry – skrze GeForce Now se přihlásíte k jednomu z podporovaných obchodů, kam patří Steam, Uplay či Epic a můžete hrát, pokud danou hru máte v knihovně.



Nvidia prodlužuje členství zdarma uživatelům, kteří jsou se službou od začátku.

To je zároveň jeden z problémů – uživatelé nejsou nuceni si hry koupit znovu, jako u konkurenčních služeb, a tím pádem negenerují další zisk pro vydavatele. Ti přitom požadují od Nvidie poplatky za to, že jejich hry využívá. Aktuálně se tak na dalším provozu s firmou nedohodli Warner Bros. Interactive Entertainment, Xbox Game Studios, Codemasters a Klei Entertainment. Z platformy tak zmizí tituly jako je třeba série Batman Arkham, Lego či Don't Starve a série DiRT.

Ubisoft Nvidii fandí a přidává hry

Firmy se tak připojují k Activision Blizzard, Bethesdě a 2K Games, kteří odešli již dříve. Počet vydavatelů tak řádně prořídl o velká jména, ve službě ale stále zůstávají desítky dalších včetně některých velkých. Největším podporovatelem je Epic Games, který přidal podporu svých her i dalších skrze Epic Games Store.

Nvidii podporuje i Ubisoft, který od začátku podporuje několik her a nyní přidává další. Nově tam naleznete na GeForce Now kompletní série Assassin's Creed a Far Cry. Zároveň zde nechybí Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon, Tom Clancy’s The Division a Watch Dogs.

Další nové hry přibývají vždy ve čtvrtek a firma slibuje, že v průběhu dubna a května přibude více titulů. Zároveň některým původním předplatitelům, kteří jsou se službou od února, prodloužila bezplatné období pro vyšší tarif až do června.